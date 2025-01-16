Milletvekili Ayrım'a "Haydar Aliyev 100 Yıllık Madalyası" - Son Dakika
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Politika

Milletvekili Ayrım'a "Haydar Aliyev 100 Yıllık Madalyası"

Milletvekili Ayrım\'a "Haydar Aliyev 100 Yıllık Madalyası"

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'a Azerbaycan tarafından "Haydar Aliyev 100 Yıllık Madalyası" verildi.

16.01.2025 16:58
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Türkiye- Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'a Azerbaycan tarafından "Haydar Aliyev 100 Yıllık Madalyası" verildi.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'a Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine sağladığı katkılardan dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzaladığı kararnameyle Haydar Aliyev 100 Yıllık Madalyası verildi. Madalya, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov tarafından takdim edildi. Büyükelçilikte düzenlenen madalya teslim törenine Milletvekili Ayrım, Büyükelçi Memmedov ve davetliler katıldı. Şamil Ayrım'ın Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin kurulmasında büyük emeği olduğunu aktaran Memmedov, Haydar Aliyev 100 Yıllık Madalyası'nı Türkiye'de alan ilk kişi olduğunu söyledi.

Milletvekili Ayrım, "Bu madalya benim için olduğu kadar Türkiye-Azerbaycan ortak kaderi ve dostluğu için emek veren herkes adına büyük onur ve gururdur. Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in 'Türkiye ile Azerbaycan bir milletin iki ayrı devletidir' sözü, bizlerin kardeşlik bağını en güçlü şekilde ifade eden veciz bir ifadedir. Bu vizyon Cumhurbaşkanlarımız İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok daha güçlü bir şekilde yaşatılmaktadır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milletvekili Ayrım'a 'Haydar Aliyev 100 Yıllık Madalyası' - Son Dakika

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