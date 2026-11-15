Milletvekili Canbey’den Kıbrıs gazilerine anlamlı ziyaret - Son Dakika
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Milletvekili Canbey’den Kıbrıs gazilerine anlamlı ziyaret

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Milletvekili Canbey’den Kıbrıs gazilerine anlamlı ziyaret
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti. Umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan gazilerle bir araya gelen Canbey, hayır dualarını aldı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü arifesinde, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı ve Kıbrıs gazisi Hulusi Karakuz ile Kıbrıs gazisi Necati Kiraz'ı evlerinde ziyaret etti. Umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara hareket etmeye hazırlanan gazilerle sohbet eden Canbey, kendilerine hayırlı yolculuklar dileyerek, dualarını aldı.

"Kıbrıs gazilerimizle bir arada olmak bizler için ayrıca anlamlıydı"

Ziyaretin KKTC'nin kuruluş yıl dönümü arifesine denk gelmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirten Milletvekili Canbey, şu ifadeleri kullandı:

"15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü arifesinde, Kıbrıs gazilerimizle bir arada olmak bizler için ayrıca anlamlıydı. Kıbrıs Türkü'nün özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde fedakarlık gösteren kahraman gazilerimiz, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Mukaddes topraklara uğurlayacağımız kıymetli gazilerimize hayırlı yolculuklar diliyor, Cenab-ı Allah'tan umre ibadetlerini kabul buyurmasını niyaz ediyorum."

Şehidin ailesine ziyaret

Milletvekili Canbey, gazilere gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından 2024 yılında şehit olan Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı ve ailesini de ziyaret etti. Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Canbey, aziz şehitlerin emanetlerinin ve kahraman gazilerin her zaman baş tacı olduğunu vurguladı. Canbey, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Rabbim gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler nasip etsin. Aziz şehidimiz Orhan Burak Büyükçaylı'yı rahmet, minnet ve dualarla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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