Milletvekili Hatipoğlu, 3\'üncü Uluslararası Yeditepe Bienali\'ne katıldı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 3'üncü Uluslararası Yeditepe Bienali'ne katılım sağladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle düzenlenen '3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nin açılışı geçtiğimiz gün Yedikule Hisarı'nda yapıldı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte etkinliğe katıldı. Milletvekili Hatipoğlu'nun konuyla ilgili yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında, "Sanatın birleştirici gücünü hissettiğimiz bu anlamlı etkinlikte, kültürümüze ve sanatımıza katkı sunan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR