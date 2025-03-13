Milletvekili Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Milletvekili Nebi Hatipoğlu, çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede son olarak Ankara'ya giden Milletvekili Hatipoğlu, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Yaptıkları görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Hatipoğlu, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile samimi bir hasbihal gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
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