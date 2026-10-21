Milletvekili Karabat, TBMM Komisyonuna sunulacak 2027 bütçesine 'faiz bütçesi' dedi - Son Dakika
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Milletvekili Karabat, TBMM Komisyonuna sunulacak 2027 bütçesine 'faiz bütçesi' dedi

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Yeni Parti İstanbul Milletvekili Karabat, TBMM komisyonuna sunulacak 2027 bütçesini 'faiz bütçesi' olarak nitelendirdi. Karabat, faiz payının bazı bakanlıklara ayrılan tutardan büyük olduğunu belirterek bu anlayışla gelir adaletsizliğinin giderilemeyeceğini söyledi.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin, "Bu bütçe ve program anlayışıyla gelir adaletsizliği giderilemez, yoksulluk azaltılamaz, refah artışı, gerçek büyüme, gerçek kalkınma sağlanamaz." dedi.

Karabat, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ekonomi politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu, eleştirilerini dile getirdi.

Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulacak 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne değinen Karabat, bütçenin geçen yıllardaki bütçeler gibi faize çalıştığını, hedeflerin her yıl saptığını söyledi.

Karabat, bütçede önceliklerin ve tercihlerin yanlış olduğunu, harcanan kaynakların yeni kaynaklar yaratmadığını savundu. Bütçede faize ayrılan payın bazı bakanlıklara ayrılan tutardan daha büyük olduğunu kaydeden Karabat, "Bu tablo net olarak gösteriyor ki, bu bütçe faiz bütçesidir. Bu tablo elbette bir kader değil, bir tercihtir." ifadesini kullandı.

Karabat, bütçe teklifine yönelik eleştirilerine devam edeceklerini ve önerilerini dile getireceklerini aktararak, "Özetle bu bütçede mali disiplinin olmadığını, istikrarlı bir disiplinsizlik olduğunu, faiz-borç sarmalının bütçeyi ve ülkeyi esir aldığını, bütçenin kontrolden çıktığını görüyoruz. Bu bütçe ve program anlayışıyla gelir adaletsizliği giderilemez, yoksulluk azaltılamaz, refah artışı, gerçek büyüme, gerçek kalkınma sağlanamaz. Üretim ve istihdam artışını da sağlamak mümkün görünmemektedir." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA
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