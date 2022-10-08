Milletvekili Kılavuz ve MYK üyelerinden Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Son Dakika
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Milletvekili Kılavuz ve MYK üyelerinden Başkan Pekmezci'ye ziyaret

08.10.2022 14:55
Milletvekili Kılavuz ve MYK üyelerinden Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Bir dizi programa katılmak üzere Bayburt'a gelen Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu.

Bir dizi programa katılmak üzere Bayburt'a gelen Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu.

Milletvekili Kılavuz'a ziyarette Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyeleri İdris Aydın, Akif Çapraz ile Yüksel Kaleci, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, MHP Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Türkiye Kamu-Sen Bayburt İl Temsilcisi Ahmet Çalışkan ve MHP'li yöneticiler eşlik etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ve Belediye Meclis Üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Pekmezci, Milletvekili Kılavuz ve beraberindeki heyeti Bayburt ve Bayburt Belediyesi'nde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu belirterek, Bayburt'un tarihi, kültürü ve Türk Dünyasındaki konumu hakkında bilgi verdi ve Bayburt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler hakkında misafirlerini bilgilendirdi.

Milletvekili Kılavuz ise Tarih ve Kültür Şehri, Dede Korkut diyarı Bayburt'ta bulunmaktan dolayı mutluluk ve onur duyduklarını dile getirdi. Başkan Pekmezci'ye çalışmalarında başarı temennisinde bulunan Kılavuz Bayburt'un milli ve manevi değerlerine bağlı, Türk milletinin tüm değerlerinin mayalandığı bir şehir olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Pekmezci, Milletvekili Kılavuz ve Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyelerine ziyaret anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - BAYBURT

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milletvekili Kılavuz ve MYK üyelerinden Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Son Dakika

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