Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Yoluma AK Parti'de devam edeceğim - Son Dakika
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Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Yoluma AK Parti'de devam edeceğim

11.10.2022 12:32
Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Yoluma AK Parti'de devam edeceğim

BAĞIMSIZ İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Kimsesizlerin kimsesi cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim" dedi.

BAĞIMSIZ İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Kimsesizlerin kimsesi cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim" dedi.

CHP'den 2018 yılında milletvekili seçilen ve 2021'de istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan Mehmet Ali Çelebi, şubat ayında partisinden istifa ettiğini duyurdu. Çelebi, bugün Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti'ye katılma kararı aldığını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez! Vatan ve millet bütünlüğümüzü, FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi, milli konuları (Mavivatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak; kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim" dedi.

Kurulan yeni dünya düzeninde Türkiye'nin bölgedeki egemenlik mücadelesinin akamete uğramadan devam etmesi gerektiğini kaydeden Çelebi, "Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle kahraman güvenlik güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Yoluma AK Parti'de devam edeceğim - Son Dakika

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