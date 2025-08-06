Erdoğan Malatya\'da 300 Bininci Konut Kurasını Çekecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağustos ayı sonunda 300 bininci konutun kura çekimi için Malatya'ya geleceğini ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Bu tarihi buluşmada, şehrimizin kalbi olan Merkez Çarşı inşaat alanımız da programın en önemli duraklarından biri olacak" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Çarşı Merkezi inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı.

"Asrın felaketinin ardından şehrimizin kalbi olan çarşımız yeniden ayağa kalkıyor" diyen Milletvekili Ölmeztoprak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, 21. yüzyılın mimarisiyle, çağın ihtiyaçlarına göre şekillenen modern bir ticaret merkezi inşa edildiğine dikkat çekti, toplamda 5 bin 726 bağımsız bölümden oluşan projede; 3 bin 232 (2382 adet zemin katta) dükkan, 2 bin 270 ofis, 224 konutun yer aldığını ifade etti.

"AK Parti Hükümeti olarak Malatya Çarşımıza ciddi bir emek, alın ve fikir teri hem fizyolojik hem de sosyolojik açıdan büyük bir yatırım yaptık" ifadelerini kullanan Ölmeztoprak, "Malatya'nın kalbinin bu yıl sonunda çarşımızla yeniden atması için, bu büyük dönüşümde en büyük güç kaynağımız, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, talimatları ve kesintisiz desteğidir. Kendilerine şükranlarımızı sunarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya da Malatya'mızı asla yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bakanımız Malatya'daki çalışmaları bizzat takip ediyor"

Malatya ile diğer illerde yapılan çalışmaların zaman zaman kıyaslandığı belirten Milletvekili Ölmeztoprak, her ilin dinamiklerinin, bağımsız bölüm sayısının farklı olduğuna dikkat çekerek, "Elbette eleştiriler olacaktır. Ama burada da yeni anılarımız olacak. Bu büyük değişim ve dönüşümde yerel değerlerimizi ve zenginliklerimizi de korumaya özen gösteriyoruz. Malatya Çarşı'mız bölgeye hitap eden bir çarşı olacak inşallah. Kimsenin hakkına helal gelmeden, zemin etüt çalışmaları, yol genişletmeleri, otopark gibi detaylar da düşünülerek, altyapıdan üstyapıya kadar tüm süreçler, yüklenici firmalar eliyle ve ilgili tüm sektörlerin çalışmalarıyla, yıl sonuna kadar tam teslimat hedefiyle, 7/24 esasına göre hızla sürdürülüyor" şeklinde konuştu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un '7/24 esasına göre çalışılacak' talimatını hatırlatan Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya Çarşı inşaatında çalışmaların Bakan Kurum tarafından bizzat takip edildiğini belirterek, Malatya'ya ilgi ve alakalarından dolayı Bakan Kurum'a teşekkür etti.

"Cumhurbaşkanımız ağustos ayı sonunda Malatya'mızda olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 300 bininci konutun kura çekimi için bu ay sonunda Malatya'ya geleceğini ifade eden Milletvekili Ölmeztorpak, "Ağustos ayının sonunda, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, 300 bininci konutun kura çekimi Malatya'mızda gerçekleştirilecek. Bu tarihi buluşmada, şehrimizin kalbi olan Merkez Çarşı inşaat alanı da programın en önemli duraklarından biri olacak inşallah. Cumhurbaşkanımızın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile birlikte inşaat sahasında yürütülen çalışmaları yerinde görmesi, değerlendirmesi ve bu büyük dönüşümün kalbinde, Malatya'mızın yeniden imar, inşa ve ihya sürecine duyulan güvenin ve kararlılığın güçlü bir nişanesi olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

"Yeni dönem Malatya'mızı parlayan bir yıldız gibi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak"

Esnafların bir an önce dükkanlarına kavuşabilmeleri için büyük gayret sarf ettiklerini belirten Milletvekili Ölmetoprak, "Malatya'mızın yeniden ticaretle, üretimle, emekle yükseleceği bu yeni dönem, parlayan bir yıldız gibi şehrimizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak inşallah" ifadelerine yer verdi. - MALATYA