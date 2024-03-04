Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz: AFAD Projeleri İl Ekonomisine Katkı Sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz: AFAD Projeleri İl Ekonomisine Katkı Sağlayacak

Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz: AFAD Projeleri İl Ekonomisine Katkı Sağlayacak

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Aşkale, Çat ve Köprüköy ilçelerinde AFAD Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek olan 550 konut ve 80 ahır projesinin il ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Öz, bu projelerin halkın refahını ve yaşam standartlarını yükseltme noktasında atılmış önemli adımlar olduğunu vurguladı.

04.03.2024 13:51  Güncelleme: 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Aşkale, Çat ve Köprüköy ilçelerinde AFAD Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek olan 550 konut ve 80 ahır projesinin il ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Erzurum'un aydınlık yarınlarına atılan adımların, devletin ve hükümetin millete olan bağlılığının bir göstergesi olduğunu anlatan Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, "2024 yılında, Aşkale, Çat ve Köprüköy ilçelerimizde, AFAD Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek olan 550 konut ve 80 ahır projesi, bu bağlılığın somut bir örneğidir. Bu projeler, halkımızın refahını ve yaşam standartlarını yükseltme noktasında atılmış önemli adımlardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletimizin her köşesine ulaşan hizmet anlayışı ve AFAD Başkanı Okay Memiş'in gayretleriyle, Erzurum'un gücüne güç katıldığını kaydeden Öz, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Bu kapsamda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese, özellikle Önceki Dönem İçişleri Bakanımız Erzurum Milletvekillerimiz Selami Altınok, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat, AK Parti Erzurum İl Başkanımız İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve AFAD İl Müdürümüz Selahattin Karslı'ya ve ekibine Erzurum halkı adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projelerin, ilçelerimizin ve dolayısıyla Erzurum'un kalkınmasına katkı sağlayacağına, vatandaşlarımızın daha müreffeh bir yaşama kavuşacağına yürekten inanıyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Mehmet Emin Öz, Milletvekili, Köprüköy, AK Parti, Erzurum, AFAD, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz: AFAD Projeleri İl Ekonomisine Katkı Sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Galatasaray Spor Kulübü'ne ziyarette bulundu
    15:00 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Galatasaray Spor Kulübü'ne ziyarette bulundu

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Spor Kulübü'ne ziyarette bulundu. İmamoğlu, Kulüp Başkanı Dursun Özbek ile görüşerek, İstanbul'un markaları olan 3 büyük spor kulübüyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Özbek ise İmamoğlu'na kravat hediye ederken, İmamoğlu da üzerinde isminin yazılı olduğu Galatasaray formasıyla ödüllendirildi.

  • İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Çeltikçi ve Edebey mahallelerini ziyaret etti
    14:56 İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Çeltikçi ve Edebey mahallelerini ziyaret etti

    İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, seçim çalışmaları kapsamında Çeltikçi ve Edebey kırsal mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşlara yapılan çalışmaları hatırlatan Taban, yeni döneme dair planlamalarını ve hedeflerini anlattı.

  • Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 14. Ulusal Komitesi yıllık oturumu başladı
    14:56 Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 14. Ulusal Komitesi yıllık oturumu başladı

    Çin'in en üst düzey siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (CPPCC) 14. Ulusal Komitesi, Beijing'de yıllık oturumuna başladı. CPPCC, ülkenin politikalarını ve reformları tartışmak için önemli bir platform sağlıyor.

  • Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti
    14:55 Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti

    Muhammet Kökten, seçim çalışmaları kapsamında Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve talepleri not aldı. Kökten, projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi vererek Fethiye'nin bekleyen sorunlarının çözüme kavuşturulacağını belirtti.

  • Konya'da 2024 seçimleri için hazırlıklar tamamlandı
    14:54 Konya'da 2024 seçimleri için hazırlıklar tamamlandı

    Konya Valisi Vahdettin Özkan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi yapılan hazırlıkların tamamlandığını ve 1 milyon 649 bin 704 seçmenin 5 bin 365 sandıkta oy kullanacağını açıkladı. Ayrıca, Vali Özkan, suç ve suçlularla mücadelede elde edilen sonuçları ve terör, narkotik ve suç örgütü operasyonlarını da değerlendirdi.

  • BBP lideri Destici'nin trafik kazası geçirdiği yerden ilk görüntüler
    14:43 BBP lideri Destici'nin trafik kazası geçirdiği yerden ilk görüntüler

    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu araç kaza yaptı, 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden ilk görüntüler geldi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Destici'nin büyük korku yaşadığı gözlendi.

  • BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Tokat'ta trafik kazası geçirdi
    14:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Tokat'ta trafik kazası geçirdi

    Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. Vali Numan Hatipoğlu, Reşadiye ilçesinde mitinge katılacak Destici'nin içinde bulunduğu aracın, ilçeye 15 kilometre mesafede kaza yaptığını belirtti. Destici'nin yaralandığını ve Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, genel durumunun iyi olduğunu aktardı. Kazada, Destici ile araçta bulunan 3 kişi de yaralandı.


14:17 BBP lideri Mustafa Destici’nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
14:06 Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir ilk Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir ilk! Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor
13:46 İstanbul’daki Watergarden AVM, Albaraka Türk Katılım Bankası’na satıldı İstanbul'daki Watergarden AVM, Albaraka Türk Katılım Bankası'na satıldı
12:59 Kiracı ev sahibine kabusu yaşattı 27 yatak koyup, yabancı uyruklulardan 3’er bin lira almış Kiracı ev sahibine kabusu yaşattı! 27 yatak koyup, yabancı uyruklulardan 3'er bin lira almış
14:43 BBP lideri Destici’nin trafik kazası geçirdiği yerden ilk görüntüler BBP lideri Destici'nin trafik kazası geçirdiği yerden ilk görüntüler
14:23 Hafsanur Sancaktutan, Dünyayla Benim Aramda dizisindeki müstehcen sahnesi hakkında konuştu Hafsanur Sancaktutan, Dünyayla Benim Aramda dizisindeki müstehcen sahnesi hakkında konuştu
13:59 Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın İstanbul Güngören’deki seçim çalışmasında yaşanan ’kaçak çay’ diyaloğu Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İstanbul Güngören'deki seçim çalışmasında yaşanan 'kaçak çay' diyaloğu
13:17 Nürnberg’li Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandı Nürnberg'li Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı
13:16 Kayseri’de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada Kayseri'de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada
12:25 Dursun Özbek’e İmamoğlu’nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu Dursun Özbek'e İmamoğlu'nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu
11:54 Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti
11:42 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ile Ali Koç birlikte eğlendi Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ile Ali Koç birlikte eğlendi
11:11 Fiyatını duyanlar inanamıyor Erman Toroğlu’nun ceketi gündem oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor! Erman Toroğlu'nun ceketi gündem oldu
11:03 İpek Akgül cinayetinde anneden korkunç şüphe İpek Akgül cinayetinde anneden korkunç şüphe
10:48 Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 15:00:57. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz: AFAD Projeleri İl Ekonomisine Katkı Sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement