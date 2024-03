Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz: AFAD Projeleri İl Ekonomisine Katkı Sağlayacak

Politika

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Aşkale, Çat ve Köprüköy ilçelerinde AFAD Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek olan 550 konut ve 80 ahır projesinin il ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Erzurum'un aydınlık yarınlarına atılan adımların, devletin ve hükümetin millete olan bağlılığının bir göstergesi olduğunu anlatan Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, "2024 yılında, Aşkale, Çat ve Köprüköy ilçelerimizde, AFAD Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek olan 550 konut ve 80 ahır projesi, bu bağlılığın somut bir örneğidir. Bu projeler, halkımızın refahını ve yaşam standartlarını yükseltme noktasında atılmış önemli adımlardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletimizin her köşesine ulaşan hizmet anlayışı ve AFAD Başkanı Okay Memiş'in gayretleriyle, Erzurum'un gücüne güç katıldığını kaydeden Öz, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Bu kapsamda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese, özellikle Önceki Dönem İçişleri Bakanımız Erzurum Milletvekillerimiz Selami Altınok, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat, AK Parti Erzurum İl Başkanımız İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve AFAD İl Müdürümüz Selahattin Karslı'ya ve ekibine Erzurum halkı adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projelerin, ilçelerimizin ve dolayısıyla Erzurum'un kalkınmasına katkı sağlayacağına, vatandaşlarımızın daha müreffeh bir yaşama kavuşacağına yürekten inanıyorum." - ERZURUM