Milletvekili seçilemeyen BBL lideri Destici, Abdurrahim Karakoç'un şiirini paylaştı: "Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın" - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekili seçilemeyen BBL lideri Destici, Abdurrahim Karakoç'un şiirini paylaştı: "Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın"

15.05.2023 16:50

Seçime Cumhur İttifakı şemsiyesi altında kendi partisinin listesiyle giren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, aday olduğu İstanbul 1. Bölge'de yüzde 1 oy alarak Meclis dışında kaldı. Ne diyeceği merak konusu olan Destici, sosyal medya hesabından Abdurrahim Karakoç'un şiirinden dörtlük paylaştı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy sayımında sona gelindi. Meclise giren parti genel başkanları da belli oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bu başkanlar arasında yer alıyor.

DESTİCİ, MECLİS'E GİREMEDİ

Seçime Cumhur İttifakı çatısı altında ayrı listeyle giren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici aday olduğu İstanbul 1. Bölge'de yüzde 1 oy aldı ve Meclis dışında kaldı.

ŞİİR PAYLAŞTI

Gelişmeler takip edilirken ne diyeceği merak konusu olan Destici, sosyal medya hesabından Abdurrahim Karakoç'un şiirinden bir dörtlük paylaştı. O ifadeler şu şekilde:

"Beden ölür, çürür, cana bakın siz.

Kim kiminle yürür, ona bakın siz.

Bırakın dönsün dönme dolaplar.

Haktan hakikatten yana bakın siz"

Milletvekili seçilmeyen BBP lideri Destici, Abdurrahim Karakoç'un şiirinden dörtlük paylaştı
YORUMLAR (1)
  • güneş güneş: sana helal olsun ya olduğun gibi ol yada oldugun gibi görün. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Büyük Birlik Partisi, Abdurrahim Karakoç, Milletvekili, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili seçilemeyen BBL lideri Destici, Abdurrahim Karakoç'un şiirini paylaştı: 'Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın' - Son Dakika


Son Dakika
18:36 Uğur Işılak'ın müziklerini dinlediği ileri sürülerek darp edilen vatandaş kamerada!
18:30 Uğur Işılak'ı dinlediği için bir vatandaşı darp ettiği iddia edilen saldırgan kameraya yansıdı
18:17 Kim Min Jae, Manchester United yolcusu!
18:11 Bu iş tamam! Kim Min Jae, Manchester'a "Evet" dedi
17:44 Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda trenin önüne atlayarak intihar etti
17:40 2. tura kalınan seçimlerde oy pusulasının üzerindeki adayların sıralaması belli oldu
17:36 Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti
17:38 Ürdünlü yıldız, Süper Lig ekibine imza atmak üzere!
17:32 Resmen itiraf etti! Ürdünlü yıldız, Süper Lig ekibine imzayı atıyor
17:26 14 Mayıs seçimlerinin ardından eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan şarkılı gönderme!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2023 19:03:48. #1.11#
SON DAKİKA: Milletvekili seçilemeyen BBL lideri Destici, Abdurrahim Karakoç'un şiirini paylaştı: "Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement