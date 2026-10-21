Milletvekili Türkoğlu, staj ve çıraklık sigortası emeklilik başlangıcı olsun istedi - Son Dakika
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Milletvekili Türkoğlu, staj ve çıraklık sigortası emeklilik başlangıcı olsun istedi

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İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, staj ve çıraklık sigortasının emeklilik başlangıcı sayılmasını istedi. Türkoğlu, Meclis'teki basın toplantısında uygulamayı 'adaletsizlik ve hukuksuzluk' olarak niteledi ve TBMM'yi ertelememeye çağırdı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, staj ve çıraklık döneminde yapılan sigorta başlangıcının emeklilik için sigorta başlangıcı sayılmasını talep ettiğini söyledi.

Türkoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, staj ve çıraklık döneminde yapılan sigorta başlangıcının emeklilik için sigorta başlangıcı sayılmamasını "adaletsizlik ve hukuksuzluk" olarak niteledi.

Milletvekili Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Ellerine sigorta kartları verildi. SGK kayıtlarında başlangıç tarihleri oluştu. Bazı sigorta kolları için prim bildirimi yapıldı. Ancak yıllar sonra emeklilik hesabı gündeme geldiğinde bu kayıtların uzun vadeli sigorta kolları bakımından başlangıç kabul edilmediğini öğrendiniz. Mevcut uygulamada stajyer ve çırakların sigortası çoğunlukla iş kazası ve meslek hastalığı gibi kısa vadeli sigorta kollarını kapsamakta, malulluk, yaşlılık ve ölüm sigortalarını kapsayan uzun vadeli sigorta primleri ise genel olarak bu dönemler için yatırılmamaktadır.

Genç yaşta meslek öğrenmek için iş yerlerine giden, çalışma ortamında bulunan, üretime katılan ve devlet tarafından sigorta kaydı oluşturulan ve o iş yerlerinde hayatlarını o gencecik yaşta kaybedebilen, bu riskleri taşıyan herkesin esasen staj başlangıç süresi emeklilik için baz alınmalı, sigorta başlangıç süresi kabul edilmelidir. Bizim çağrımız net: TBMM, bu konuyu daha fazla ertelememelidir."

Kaynak: AA
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