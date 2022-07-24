Milletvekili Tutdere, mevsimlik işçilerin sorunlarını dile getirdi - Son Dakika
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Milletvekili Tutdere, mevsimlik işçilerin sorunlarını dile getirdi

24.07.2022 15:10
Milletvekili Tutdere, mevsimlik işçilerin sorunlarını dile getirdi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'dan Türkiye'nin dört bir yanına mevsimlik tarım işçisi olarak giden emekçilerin aldıkları ücretlerde yaşadıkları mağduriyetler hakkında açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'dan Türkiye'nin dört bir yanına mevsimlik tarım işçisi olarak giden emekçilerin aldıkları ücretlerde yaşadıkları mağduriyetler hakkında açıklamalarda bulundu.

Mevsimlik tarım işçilerinin aldıkları ücretlerde yaşadığı adaletsizlikleri dile getiren Milletvekili Tutdere, Adıyaman'dan Türkiye'nin dört bir yanına giden emekçilerin alın terlerinin karşılığının verilmesi ve haklarının ödenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Milletvekili Tutdere, "Adıyaman nüfusunun yaklaşık yüzde 10'u çevre şehirlerde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyor. Hemşehrilerimiz sosyal güvencesi ve sosyal hakkı olmadan günde yaklaşık 10 saat çalışarak ekmek parası için büyük bir mücadele veriyor. Mevsimlik tarım işçilerinin zor olan çalışma koşulları her sene daha da zorlaşmakta, buna karşın emekçilerimizin hakları verilmemektedir. Adıyaman'dan Malatya'ya kayısı toplamak için giden hemşehrilerimize günlük olarak sadece 216 lira verilmektedir. Bu 216 liranın içinde yol masrafı, konaklama ve çavuş ücretleri de dahil edilmiştir. Bu kesinlikle doğru bir uygulama değildir. Bu şekilde emekçilerimizin eline hiç para geçmemektedir. Parası pula dönen, iş ve AŞ bulamadığı için Adıyaman'dan başka şehirlere mevsimlik tarım işçisi olarak gitmek zorunda bırakılan hemşehrilerimizin emeklerinin karşılığı verilmelidir. Tarım Bakanlığı'na çağrıda bulunuyorum. Yaşanan enflasyon, hayat pahalılığı karşısında verilen ücret emekçilerimizin alın terinin karşılığı değildir. Bu konuda gerekli iyileştirmelerin bir an evvel yapılması gerekmektedir. Zor koşullarda barınan, sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi veren tarım işçilerinin düşük ücretlerle çalıştırılması aynı zamanda bir insan hakkı ihlalidir. Bu konuda tüm yetkililerin, ilgili ziraat odalarının ve bakanlığın harekete geçmesi gerekiyor. Tarım işçisini enflasyona ve hayat pahalılığı karşısında ezdirmemesi gerekiyor. Milletin alın terinin karşılığı mutlaka ödenmelidir" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Milletvekili, Adıyaman, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere, mevsimlik işçilerin sorunlarını dile getirdi - Son Dakika

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