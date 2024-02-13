Milletvekili Uzun: Akaryakıtın ucuzlaması vatandaşa yansıtılmıyor

Politika

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, Türkiye'de akaryakıtın daha ucuza satılabileceğini ama bu imkandan vatandaşın faydalanamadığını söyledi.

Uzun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün mazot fiyatlarına zam geldiğini hatırlattı.

Ukrayna- Rusya Savaşı'nın başladığı Şubat 2022'den bu yana Türkiye'nin Rusya'dan iskontolu petrol aldığını ancak bu iskontonun halka yansıtılmadığını savunan Uzun, "İndirimli Rusya fiyatından alıyorlar, indirimsiz İtalya fiyatından halka satıyorlar. İskontolu alıyorlar, iskontosuz satıyorlar; aradaki fark da devletin kasasına girmiyor. Aradaki farkın tamamı bir avuç lisans sahibi şirketin kasasında yahut onların yurtdışında kurduğu offshore şirketlerinin kasasında kalıyor. İşin tuhaf tarafı suç onların değil çünkü kanun öyle diyor." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol Piyasası Kanunu'nun 10'uncu maddesinin değiştirilmesi gerektiğini kaydeden Uzun, fırsat dönemlerinde elde edilen indirimin vatandaşa yansıtılmasını istedi.

Buna ilişkin bir kanun teklifi verdiklerini bildiren Uzun, Türkiye'de akaryakıtın daha ucuza satışa sunulabileceğini ama bu imkandan vatandaşın faydalanamadığını söyledi.