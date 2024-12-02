4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi

Politika

CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile bir bağımsız milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu. Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

KARMA KOMİSYONA SEVK EDİLDİLER

Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle; "CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt."

ENGİNYURT DEMOKRAT PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Son dönemde ses getiren çıkışlarıyla gündeme gelen Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'de Gültekin Uysal'ın yeniden genel başkan seçildiği kongrede yaşananlar nedeniyle partisinden istifa etmişti.