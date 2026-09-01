Milli Birlik ve Kardeşlik Yemeği - Son Dakika
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Milli Birlik ve Kardeşlik Yemeği

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Manisa'da düzenlenen yemekte birlik ve beraberlik vurgulandı, terörsüz Türkiye mesajları verildi.

Manisa Ağrılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından "Birlikte Türkiye, Birlikte Gelecek" temasıyla Milli Birlik ve Kardeşlik Yemeği gerçekleştirildi.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa katılan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Terörsüz Türkiye sürecinin af ya da pazarlık süreci olmadığını ifade ederek, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.

Ülkenin birlik ve beraberliğini hedef alan girişimler olduğunu belirten Akkal, "Yüzyıllardır birlikteliğimizi kıskanan dış güçler, Türkiye üzerine ciddi oyunlar oynamış, önce sağcı solcu, sonra Alevi, Sünni demişler, o da olmayınca Türk, Kürt demişler, insanımızı birbirine kırdırmaya çalışmışlar." dedi.

AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut ise Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un milli birlik, beraberlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi amacı taşıdığını belirtti.

MHP İl Başkanı Nurullah Savaş da Terörsüz Türkiye süreciyle kaynakların kalkınma, yatırım ve çocukların eğitimine daha fazla aktarılabileceğini söyledi.

Türkiye Ağrılılar Konfederasyonu Genel Başkanı Şerafettin Öztürk ise geçmişten dersler alarak geleceğe bakılması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Manisa, Son Dakika

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