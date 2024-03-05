Milli Eğitim Bakanı Beyşehir\'de Ziyaretlerde Bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığının çok büyük bir aile olduğunu belirterek, öğretmenlerin ve yaklaşık 40 milyona yakın öğrenci ve velilerinin sahadaki en büyük destekçileri olduğunu söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. İlçedeki Ali Akkanat Anadolu Lisesi ve Kubadabad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Bakan Tekin, öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Bu ziyaretlerinin ardından Pazar yerini ve çarşı merkezindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Tekin, daha sonra Beyşehir Öğretmenevi Toplantı Salonunda Sivil Toplum Kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile mahalle muhtarlarıyla buluşma programına katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı konuşmada, "Seçimler bizim için birer bahane. Anadolu'yu karış karış dolaşmak için Anadolu'nun problemlerini yerinde tespit etmek için Cumhurbaşkanımızın izlediği yolda sorunları yerinde tespit edip yerinde çözmek mantığıyla biz Haziran ayından itibaren Anadolu'yu karış karış dolaşıyoruz. Bugün kısmetimizde Beyşehir var. Mustafa beyin daveti üzerine bugün Beyşehir'deyiz. Belediye başkanımızla beraber toplantılar yapıyoruz, okul ziyaretleri yapıyoruz, belediyelerin okullarımız için yapacağı şeyleri konuşuyoruz. Bizim bakanlık olarak Beyşehir'de eğitim öğretim ihtiyaçları açısından eksiklikleri tespit ediyoruz. Tespit ettiğimiz eksiklikleri gidermek için nasıl davranmamız gerektiğine dair kararlarımızı alıyoruz ve bu şekilde kararlarımızı yerelle istişareli olarak yerinde görerek ve daha sağlıklı olduğuna inandığımız bir süreçte almış oluyoruz. Bugün de Beyşehir'de sabahtan beri 3 tane okulda öğretmenlerimizle sohbet ettik, öğrencilerimizle sohbet ettik. İl ve ilçe milli eğitim müdürümüzün tespit ettiği sorunlar çerçevesinde okullarda eksikleri yerinde gördük. Kararlarımızı alacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim; buraya gelirken bize buradaki eğitim öğretim altyapısı ile ilgili olarak en acil problemin Müftü Mahallesindeki 24 derslikli ortaokul olduğunu söylediler. Orada inşallah bugün itibariyle biz süreci başlatıyoruz. Beyşehir'imize hayırlı uğurlu olsun. Onun dışında da gerek okul ziyaretlerimiz esnasında okul bahçelerinde sohbet ettiğimiz gerekse esnaf ziyareti esnasında sokakta karşılaştığımız Beyşehir mahalle muhtarlarının da taleplerini her birisini not ettik. Onları da biz kendi sistemimizde bir analiz edeceğiz ve inşallah onlarla ilgili elimizden geleni yapacağız. Ben hep şunu söylüyorum; Milli Eğitim Bakanlığı çok büyük bir aile. Sadece 20 milyona yakın öğretmenimiz var. 1 milyon 100 binin üzerinde öğretmenimiz var. Yani şöyle söyleyeyim size; sokakta gördüğümüz her 75 kişiden bir tanesi öğretmen. Bu kadar büyük bir aileyiz. Yani 86 milyonluk nüfusun içerisinde böyle bir yapıyız ve yaklaşık olarak 76 bin değişik lokasyonda değişik yerde bizim kurumumuz var. Dolayısıyla bu problemler bu kadar büyük bir ailenin sorunlarını tek başına Milli Eğitim Bakanlığı çözemeyebilir, yetişemeyebilir. Gücümüz yetmeyebilir, gözümüzden kaçabilir. Bu yönden baktığımızda bizim sahada bizimle beraber olan bize destek olan gözlere ve kulaklara ihtiyacımız var. Bizim sahada desteğe ihtiyacımız var ve sahadaki en büyük destekçilerimiz bir; öğretmenler bizim için çok önemli bir destekçi. Eğer biz onların fikirlerini alıp onların fikirleri doğrultusunda bakanlık politikalarımızı revize etmeye çalışıyoruz. İkinci, 18 milyonun üzerinde yani yaklaşık 20 milyona yakın öğrencimiz var ve bu öğrencilerimizin velileri var. Her birisinin bir anne ve babası olduğunu düşünürsek 40 milyon kişi, bunlar bizim ikinci en büyük destekçilerimiz. Biz velilerimizden de çocuklarımızın bizim dışımızdaki alanlarda bizimle geçirdikleri vakitlerin dışında ki vakitlerde bir öğretmen gibi bir eğitimci gibi davranarak onlarla işbirliği yapmalarını istiyoruz. Bize destek olmalarını istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - KONYA
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