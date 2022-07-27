Milli Eğitim Bakanı Özer, KKTC'li mevkidaşı Çavuşoğlu ile bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ile Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Binası'nda görüştü. Görüşmede iki ülkenin eğitim sistemi ve online sistemlerin paylaşımı gibi konular ele alındı. Yaklaşık 1 saat süren görüşme basına kapalı olarak devam etti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Kuzey Kıbrıs'ın istikrar ve refahını arttıracak projeleri desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Eğitim Bakanı olarak yapmış olduğunuz geçmiş iki hükümet döneminde önemli iş birlikleri hayata geçirildi. Bu yeni dönemde de bakanlıklarımız arasında eş güdüm ve ortak çalışma iradesinin artacağına inancım tamdır. KKTC'nin ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yüreğimizde ayrıcalıklı bir yeri vardır. Bu bakımdan bizler Kuzey Kıbrıs'ın istikrar ve refahını arttıracak politikalara destek vermeye daha önceden olduğu gibi yine hazırız. Uluslararası platformlardaki kısıtlamalara rağmen bugün gelinen nokta gerçekten taktire şayandır" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak üç öncelikli alan belirlendiğini aktaran Bakan Özer, iş gücü piyasası ile iş birliğini arttırmak için mesleki eğitimde paradigma başlatıldığını ve aynı zamanda bu süreçte kazanılan tecrübenin Kuzey Kıbrıs ile paylaşılabileceğini vurguladı. İkinci öncelik olarak ise öğretmen eğitimlerinde kapsayıcılığı ve niteliği arttırarak yeni bir yaklaşım geliştirildiğine dikkati çeken Özer, 1.2 milyon öğretmenin 'öğretmen eğitimlerine' katıldığını söyledi. Bakan Özer, üçüncü öncellik alanın da eğitimde fırsat eşitliğinin arttırılması olduğunu dile getirdi.

"Tek millet iki devlet söylemi bir tesadüf değildir, bir tespittir, gerçektir"

Konuk Bakan Nazım Çavuşoğlu ise, tek millet iki devlet vurgusu yaparak, "KKTC coğrafyasında yaşayan halk halkımızdır, burada veya orada yaşayan arasında bir fark yoktur. Tek millet iki devlet söylemi bir tesadüf değildir. Bir tespittir, gerçektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin akademik performansı, dünyaya dönük yüzü ve atak çalışmalarından zaman kaybetmemek ve faydalanmak adına ilişkilerimizi, iletişimimizi en yüksek seviyede tutmaya çalışan bir ekibin lideriyim. Bu anlamda çok müteşekkiriz ki Türkiye Cumhuriyeti burada ne gibi bir imkanı varsa KKTC'de de olması için büyük bir çaba sarf etmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA