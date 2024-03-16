Milli Eğitim Bakanı Oltu\'da Yatırımları Açıkladı

Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öncülüğünde milletvekillerinin katılımıyla Oltu'da düzenlenen halk buluşması etkinliği kötü hava şartlarına rağmen Oltu halkının yoğun ilgisi ve katılımıyla tarihi bir gün olarak kayıtlara geçti.

Bakan Yusuf Tekin, Oltu için büyük önem taşıyan bir dizi yatırım müjdesini paylaştı. İlk olarak, Oltu- Erzurum arasındaki Aksu mevkisinde yaşanan trafik kazalarına son verecek bir tünel yapımı sözü verdi. Milli Eğitim Bakanı Tekin, bu hayati projenin Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Yıllardır bakımı ihmal edilen ve Oltu için kanayan bir yara olan öğretmenevi konusunda ise, Bakan Tekin, bölgenin en modern öğretmenevinin yapılacağının müjdesini verdi. Bu yatırım, Oltu'nun eğitim geleceğine büyük katkılar sağlayacak.

Oltu Hastanesi için de önemli gelişmeler yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapılan görüşmeler sonucu, hastanenin acil ihtiyaçları arasında yer alan kardiyolog ve ürolog doktor atamalarının önümüzdeki haftalarda yapılacağı sözü verildi. İlerleyen aylarda hastanede eksik olan diğer alanlara da uzman doktor atamaları yapılacak.

Gençler için de sevindirici haberler verildi. Bakan Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile yaptığı görüşmeler sonucunda Oltu'nun bir KYK yurduna ihtiyacı olduğunu belirtti ve yurt yapım çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını duyurdu. Ayrıca, geniş kapsamlı bir spor salonu yapılacağı ve çeşitli aktivitelerin gerçekleştirileceği bir salonun da sözünü verdi. Bu yatırımlarla Oltu, yıllardır hissettiği modern bir spor salonuna kavuşacak.

Bakan Yusuf Tekin Oltu'da rekor katılımla gerçekleşen bir karşılama konvoyu ile başladı. Oltu Belediye Başkan Adayı Adem Çelebi ve AK Parti Oltu İlçe Başkanı Oğuzhan Yavuz, Bakan Tekin'in ziyaretinin Oltu için büyük bir fırsat olduğunu ve bu yatırımların şehrin geleceğine olumlu katkılar sağlayacağını vurguladılar. Ayrıca Oltu halkının umutlarını yeşerten bu yatırımların bölgenin gelişimine büyük katkı sağlayacak adımların atılmasına vesile olacağını belirttiler. - ERZURUM