Milli Eğitim Bakanı Tekin Batman'da: Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecine desteği yeri doldurulamaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli Eğitim Bakanı Tekin Batman'da: Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecine desteği yeri doldurulamaz

Milli Eğitim Bakanı Tekin Batman\'da: Bahçeli\'nin terörsüz Türkiye sürecine desteği yeri doldurulamaz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, AK Parti'nin 'Türkiye Buluşmaları' programı kapsamında Batman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Tekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecine verdiği desteğin yeri doldurulamaz olduğunu belirterek, sürecin başarıya ulaşması için kamu kurumları ve sivil toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, okullarda milli birlik ve beraberlik farkındalığı oluşturacaklarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Batman'da "terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, " Devlet Bahçeli, Türkiye'de bugüne kadar demokratikleşme ve insan hakları alanında atılan adımların artık bir sonuç üretmesini ifade eden çok devrimci bir konuşma yaptı" dedi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Batman'da STK temsilcileriyle buluşan Bakan Tekin, milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi için toplumun bütün kesimlerine sorumluluk düştüğünü söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece verdiği desteğin önemine dikkat çeken Bakan Tekin, "Yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce Devlet Bahçeli, Türkiye'de bugüne kadar demokratikleşme ve insan hakları alanında atılan adımların artık bir nihayete ermesini, bir sonuç ve hasıla üretmesini ifade eden çok devrimci bir konuşma yaptı. Allah kendisinden razı olsun. Bu sorunun çözümüne onun katkısı ve sözüyle verdiği destek, yeri doldurulamaz bir destektir. Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli bugün bu süreci başlattı" dedi.

"Temel hak ve hürriyetler güvence altında olmalı"

Can ve mal güvenliği ile eğitim, inanç, düşünce ve etnik kimliği ifade etme özgürlüğünün önemine değinen Bakan Tekin, "Temel hak ve hürriyetlerimizin olmadığı bir ortamda yapılan maddi yatırımların ve göstermelik demokrasi uygulamalarının hiçbir anlamı yoktur. Bizim için asıl olan, Türkiye'nin herhangi bir bölgesindeki akrabamızı, eşimizi, dostumuzu, bir ören yerini veya tarihi mekanı gönül rahatlığıyla ziyaret edebilmektir. İnsanların sokağa çıktığında etnik ya da dini kimliğinden dolayı başına bir iş gelmeyeceğinin garantisi bulunmalıdır" şeklinde konuştu.

"Şimdi artık top bizde"

Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini belirten Bakan Tekin, sürecin başarıya ulaşması için kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Tekin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletvekillerimiz üzerine düşeni yaptı. Şimdi artık top bizde arkadaşlar; sivil toplum olarak sizde, kamu otoritesi olarak bizde. Daha önceki süreçlerde yaşanan sabotaj ve manipülasyonlara karşı teyakkuz halinde olmalı, bu kazanıma hep beraber sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

"Okullarda milli birlik ve beraberlik farkındalığı oluşturacağız"

Milli Eğitim Bakanlığının yeni eğitim öğretim yılında milli birlik ve beraberlik konusunda farkındalık çalışmaları yürüteceğini açıklayan Bakan Tekin, öğrencilerin etnik veya dini kimlik ayrımı yapmadan birlikte yaşamayı, paylaşmayı ve çalışmayı öğrenmelerini hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Tekin, STK temsilcilerine de çağrıda bulunarak, "Gelin hep beraber bu sürece sahip çıkalım, hepimiz elimizi taşın altına koyalım. Bugün burada sizleri, iyi niyetlerle çıktığımız bu yolda bize destek olmaya davet etmek için bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Devlet Bahçeli, Yusuf Tekin, Politika, AK Parti, Türkiye, Batman, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Tekin Batman'da: Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecine desteği yeri doldurulamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti
Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor Anne Biçer’in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri... Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor! Anne Biçer'in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri...
Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Ben-Gvir içeride dua etti Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Ben-Gvir içeride dua etti
Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı! Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor
Girne’deki gemi faciasının son görüntüleri ortaya çıktı Girne'deki gemi faciasının son görüntüleri ortaya çıktı
Türklerin akın ettiği şehirde bir hırsızlık vakası daha Türklerin akın ettiği şehirde bir hırsızlık vakası daha
Daha imzası bile kurumamıştı Samet Akaydin, Trabzonspor’dan ayrılıyor Daha imzası bile kurumamıştı! Samet Akaydin, Trabzonspor'dan ayrılıyor

13:43
Bombalar peş peşe patlıyor Galatasaray’dan saat başı transfer
Bombalar peş peşe patlıyor! Galatasaray'dan saat başı transfer
13:33
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde zirvede, ama kötü anlamda
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde zirvede, ama kötü anlamda
13:11
Togg’da büyük değişim iddiası 3 şirketten art arda açıklama geldi
Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi
13:10
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran “Grup halinde cinsel ilişki“ iddiası
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran "Grup halinde cinsel ilişki" iddiası
13:08
Dünya o hareketini konuşuyor Arda Güler’in ne yaptığını sadece Türkler anladı
Dünya o hareketini konuşuyor! Arda Güler'in ne yaptığını sadece Türkler anladı
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay’da dünyaya seslendi İsrail’e özel vurgu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu
12:38
KAP geldi İşte Osimhen’in yedeği
KAP geldi! İşte Osimhen'in yedeği
12:37
Altının kaderi belli oluyor Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
Altının kaderi belli oluyor! Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 14:05:05. #7.12#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Tekin Batman'da: Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecine desteği yeri doldurulamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement