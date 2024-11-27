Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Kreş Açma Yetkileri Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Kreş Açma Yetkileri Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Tekin\'den Kreş Açma Yetkileri Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, belediyelerin kreş açma hakkı olduğunu ancak anaokulu ve ana sınıfı açma yetkilerinin bulunmadığını belirtti. Ayrıca, CHP'li Özgür Özel'in eleştirilerine yanıt vererek, partisi içindeki tartışmalara dikkat etmesini önerdi.

27.11.2024 14:29  Güncelleme: 14:30
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kreşlerle ilgili bizim gönderdiğimiz yazı, çok açık ve net. Biz, Belediye Kanunu'nda, belediyelerin kreş açma hakkının olduğunu; ama kreş ismi altında anaokulu ve ana sınıfı açma yetkileri olmadığını söylüyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, kreş tartışmasına ilişkin, "Sayın İmamoğlu'nun Türkçe okuduğunu anlayabilme yetisi olsaydı, iyi bir üniversite kazanırdı. Hiç böyle katakulliye gerek kalmadan doğru düzgün bir üniversite bitirirdi. Demek ki okuduğunu anlama problemi var, bu net. Zaten üniversite tercihi ile ilgili olan süreç bunu gösteriyor. Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. Ona iyi bir Türkçe kurs almasını tavsiye ederim. İkincisi birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor. Bu anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu'nun yönetim tarzı, takdir kendisinindir. Biz hukuk devletinin prensiplerine göre yaşıyoruz, hukuk devletinin gerektirdiği şeyleri de yapıyoruz. Şimdi Özgür Özel'in tartışmaya girme biçimi de çok tuhaf. Ben daha önce de söyledim, Özgür Özel'e gerçekten acıyorum. Diyor ki; 'Şuursuz, laiklik tartışmasını başlattı.' Bir kere bu 'Şuursuz' kavramını kendisine iade ediyorum. Şuursuzluk nedir? Şuursuzluk, partisinde olan bitenden, partisinin tarihinden haberdar olamamak demektir. Eğer şuurlu olsaydı, partisinde ne olup bittiğini bilebilseydi, laiklik tartışmasını benim başlatmadığımı görürdü. Laiklik tartışmasını kimin başlattığını görmek istiyorsa, 14 Kasım Plan Bütçe Komisyonu'ndaki bakanlığımız bütçesinde, Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin şov yaparcasına, ellerinde cep telefonlarıyla taraftarlarına şov mahiyetinde laiklik açıklamaları üzerinden benim cevap verme hakkımın doğduğunu ve bu hakkı cumartesi günü kullandığımı görürdü. Dolayısıyla partisinin tarihini bilmiyor, partisinde olan bitenden haberdar değil, haberdar olmadığı için de ben onu şuursuzlukla itham ediyorum" ifadelerini kullandı.

'BELEDİYELERİN ANA SINIFI AÇMA YETKİSİ YOK'

Tekin, Özgür Özel'in parti içerisindeki genel başkanlık mücadelesinde içine düştüğü zor durumun farkında olmadığını belirterek, "Ona tavsiyem, sakin bir kafayla partisinin içindeki kendisine yönelik eleştirileri, tartışmaları, kendi pozisyonu ile ilgili tartışmaları bir göz önüne alsın. Kendi partisindeki isimlerin kendisine yaptığı bu tür manipülasyonları, operasyonları görsün. Ondan sonra karar versin. Kreşlerle ilgili bizim gönderdiğimiz yazı, çok açık ve net. Biz, Belediye Kanunu'nda, belediyelerin kreş açma hakkının olduğunu; ama kreş ismi altında anaokulu ve ana sınıfı açma yetkileri olmadığını söylüyoruz. Dolayısıyla bizim yazımız kreşlerle ilgili değil, bizim yazımız anaokulu ve ana sınıfı açmalarına dair yetkilerinin olmadığını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin açtığı dava neticesinde Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın bizim tarafımızdan uygulandığını ve kendilerine hatırlatıldığını söylüyoruz" dedi.

Kreşlerde LGBT'yi özendirici eğitim verildiği yönünde bir açıklaması olmadığını aktaran Tekin, "Ben sadece şu açıklamayı yaptım; anaokulları ve ana sınıfları Milli Eğitim Bakanlığı'nın iznine tabi olarak kurulur. Bu okulların kuruluş standartları, kriterleri, bu okullarda ders verecek kişiler, uygulanacak programlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimine tabidir. Biz, anaokulu ve ana sınıfı eğitimi veren yerlerde eğitimleri denetleyemediğimiz için orada ne tür bir eğitim olduğunu bilmiyoruz. Gerek DEM'li belediyelerin gerekse Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin anaokulu çatısı altında, anaokulu faaliyetleri kapsamında yürütülmesi gereken işleri yürütme yetkileri yok" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Kreş Açma Yetkileri Açıklaması - Son Dakika

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