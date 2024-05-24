Milli Eğitim Bakanı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile müfredatta değişiklikler yaptıklarını açıkladı - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile müfredatta değişiklikler yaptıklarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile müfredatta değişiklikler yaptıklarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile güncel gelişmelere ayak uyduran bir müfredat hazırladıklarını ve dijital okuryazarlık ile yapay zeka uygulamalarının eğitim öğretim süreçlerinde uygulanabilmesi için önemli değişiklikler yapıldığını söyledi. Teknopark İstanbul'da düzenlenen Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Uluslararası Forumu'nda konuşan Bakan Tekin, teknolojiyi kullanırken insani değerlerden de uzaklaşılmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu da Türkiye'de yapay zeka alanında bir dil modeli geliştirilmesi üzerine çalışmaların başladığını belirtti. Eğitimde yapay zeka kullanımının önemine değinen MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı ise İstanbul'da ikinci bir inovasyon merkezi açıldığını duyurdu.

24.05.2024 13:49
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile güncel gelişmelere ayak uyduran bir müfredat hazırladıklarını söyledi. Bakan Tekin, yeni müfredat modelinde dijital okuryazarlık ve yapay zeka uygulamalarının eğitim öğretim süreçlerinde uygulanabilmesi için önemli değişiklikler yapıldığını açıkladı.

Teknopark İstanbul'da düzenlenen Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Uluslararası Forumu'na katılan Bakan Tekin, dünyanın değişen koşullarına adapte olmanın önemine dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Teknopark İstanbul arasında iş birliği protokolünün de imzalandığı forumda konuşan Bakan Tekin, teknolojiyi kullanırken insani değerlerden de uzaklaşmamak gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"26 Nisan itibarıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla bir müfredat değişikliği paketini kamuoyuyla paylaştık. Güncel gelişmelere ayak uyduracak bir müfredat hazırladık. Bunu yaparken çocukların da kendilerini bekleyen dünyaya daha hazır olmalarını sağlamak istedik. Diğer yandan yeni modelde dijital okuryazarlık ve yapay zeka uygulamalarının eğitim öğretim süreçlerine uygulanabilmesi açısından çok önemli değişiklikler yaptık. Dünya durmayacak, bu nedenle sürecin içine adapte olmamız lazım. Bunu yaparken de bizi biz yapan insani değerlerimizden uzaklaşmamamız gerek. Dolayısıyla yeni müfredat modelinde 'teknolojik gelişmelere ayak uyduracağız ama insani değerlerimizi de koruyacağız' diyoruz" diye konuştu.

"Türkiye dil modeli için çalışmalar başladı"

Foruma katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu da dünyadaki öngörülerin birkaç yıl içinde yapay zekanın insansı yeteneklere çok daha yakın olacağını söylediğini belirterek, "Türkiye'de yapay zeka açısından bir dil modeli geliştiren teknoloji devimiz henüz yok. Ancak yapay zeka alanında başarılı ürünler ortaya koyan pek çok girişimcimiz var. Diğer yandan Türkçe üzerine inşa edilen bir dil modelinin geliştirilmesini stratejik milli bir hamle olarak görüyoruz. Bu nedenle Türkiye'de Türkçe dil modelinin geliştirilmesi üzerine çok önemli bir çalışma başladı. Yapay zeka konusunda hem dünya hem de biz bu yolculuğun başındayız. Önümüzdeki 3 ile 5 yıl içinde doğru ve hızlı adımları atabilmeliyiz. Ayrıca bu teknolojinin tüm sektörlere katma değer katacağını biliyoruz. Onların başında da eğitim geliyor. Dolayısıyla ulusal yapay zeka stratejisinde daha fazla odaklanacağımız alanlardan biri de eğitim olacak" dedi.

"İkinci inovasyon merkezi İstanbul'da açıldı"

Forumda yaptığı konuşmada eğitim teknolojilerinin dünyada çok hızlı bir şekilde geliştiğine dikkat çeken MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı ise, "Yeni müfredatla her eğitim düzeyindeki öğrenci için yapay zeka planı hazır. Öğretmenlerin de yapay zeka araçlarını etkin kullanması ve yapay zeka okuryazarlığını iyileştirmesi için pek çok eğitimimiz var. Hemen hemen her hafta illerimizde öğretmenlerimiz yapay zeka ile ilgili eğitimlere katılıyor. Ankara'da ilkini açtığımız 'Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi'nin ikincisini bu toplantıyla İstanbul'da da açıyoruz. Protokolün imzalanmasıyla girişimcilerin özellikle yapay zeka alanında çalıştığı bir alan İstanbul'da da olacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile müfredatta değişiklikler yaptıklarını açıkladı - Son Dakika

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