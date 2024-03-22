Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Burdur'da Ziyaretlerde Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Ekin Burdur'da
BURDUR - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Burdur'a geldi. Burdur Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tekin'i Vali Türker Öksüz ve protokol üyeleri karşıladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir takım ziyaretler ve toplantı düzenlemek üzere Burdur'a geldi. İlk olarak Burdur Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tekin'i Burdur Valisi Türker Öksüz ve protokol üyeleri çiçek ile karşıladı. Burdur Valiliği'nde Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yusuf Tekin bir süre burada sohbet ettikten sonra Ercan Akın Fen Lisesi'nde öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya geldi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in programı öğleden sonra Gazi İlkokulu ziyareti, esnaf ziyareti ve AK Parti İftar programında vatandaşlarla bir araya gelme olarak devam edecek.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret etti. Tarıkdaroğlu, teşkilatın sahada çalışmasının önemine vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik örneğini ve İstanbul ekibinin Türkiye'yi yönettiğini belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'da depremzede vatandaşlarla iftar yaptı. Bakan Bayraktar, konutların hızlı bir şekilde yapılacağını ve devletin vatandaşların yanında olduğunu belirtti.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Kaftancıoğlu ifadesinde, soruşturmanın CHP aleyhine siyaset eliyle yürütülen bir seçim kampanyası olduğunu düşündüğünü belirtti. Ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasıyla ilgili süreci anlattı ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur'da AK Parti İl Teşkilatı ve vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Bakan Tekin, Burdur'da yapılan ziyaretler ve toplantılar sonrasında vatandaşlara seslenerek, eğitim-öğretim konularında yapılan çalışmaları değerlendirdi ve belediye seçimlerinde destek sözü verdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın cezaevine gönderildi. Çanaklı Mahallesi Şehit Cengiz Eroğlu Sokak'ta dün evde tabancayla vurulmuş halde bulunan Uğur İ'yi (29) öldürdüğü iddiasıyla aynı gün gözaltına alınan karısı M.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı M.İ, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda seçim çalışması yapan AK Parti standını ziyaret etti ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek'e destek istedi.
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Hastane ve Üniversite caddelerindeki esnafı ziyaret etti. Esnaf, Başdeğirmen'in hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek desteklerini dile getirdi.
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