Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Burdur'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Burdur'da Ziyaretlerde Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur'a ziyaretlerde bulunmak üzere geldi. İlk olarak Burdur Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tekin, Vali Türker Öksüz ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Daha sonra Ercan Akın Fen Lisesi'nde öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Bakan Tekin, programını öğleden sonra Gazi İlkokulu ziyareti, esnaf ziyareti ve AK Parti İftar programıyla sürdürecek.

22.03.2024 19:46
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Ekin Burdur'da

BURDUR - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Burdur'a geldi. Burdur Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tekin'i Vali Türker Öksüz ve protokol üyeleri karşıladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir takım ziyaretler ve toplantı düzenlemek üzere Burdur'a geldi. İlk olarak Burdur Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tekin'i Burdur Valisi Türker Öksüz ve protokol üyeleri çiçek ile karşıladı. Burdur Valiliği'nde Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yusuf Tekin bir süre burada sohbet ettikten sonra Ercan Akın Fen Lisesi'nde öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in programı öğleden sonra Gazi İlkokulu ziyareti, esnaf ziyareti ve AK Parti İftar programında vatandaşlarla bir araya gelme olarak devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Burdur'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

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