Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: \'Hep beraber güzel şeyler yapacağız\'

Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İnşallah hep beraber güzel şeyler yapacağız. Bugüne kadar Türkiye'deki eğitim öğretim sürecinin gücümüz nispetinde, yapabildiğimiz ölçüde bir adım ileriye gitmesi için hep beraber çalıştık." dedi.

Bakan Tekin, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Öğretmenevi'nde düzenlenen "İl Eğitim Yöneticileri Toplantısı"nda, Diyarbakır'da il eğitim öğretim süreçleriyle ilgili toplantılar ve görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Her adımı geniş istişarelerle attıklarını belirten Tekin, tespit ettikleri sorunlarla ilgili çözüm önerilerine yönelik kararları öğretmen, idareci ve Bakanlık merkez teşkilatındakilerle tartışarak, artıları, eksileri üzerinde değerlendirme yaparak aldıklarını dile getirdi.

Bunun içinde son günlerde kamuoyunun gündeminde olan müfredat çalışmalarının da bulunduğunu ifade eden Tekin, bundan sonra böyle devam edeceklerini söyledi.

Her kararı birlikte alacaklarını, aldıkları kararın hep birlikte arkasında duracaklarını dile getiren Tekin, bir değişiklik yapmak gerekirse yine hep beraber karar vereceklerini belirtti.

Tekin, şunları kaydetti:

"Sorularınız, önerileriniz, vermek istediğiniz katkı, her şeye açığız. İnşallah hep beraber güzel şeyler yapacağız. Bugüne kadar Türkiye'deki eğitim öğretim sürecinin gücümüz nispetinde, yapabildiğimiz ölçüde bir adım ileriye gitmesi için hep beraber çalıştık. Bugünden sonra da çalışmaya devam edeceğiz."

Toplantıda, Vali Ali İhsan Su ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de konuşma yaptı.

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, AK Parti İl Başkanı Mehmet Reşit Ocak, okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.