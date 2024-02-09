Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mahalle muhtarları ile kahvaltıda araya geldi - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mahalle muhtarları ile kahvaltıda araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mahalle muhtarları ile kahvaltıda araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, memleketi Erzurum'da mahalle muhtarları ile bir araya gelerek kahvaltı programında buluştu. Bakan Tekin, minik bir öğrenciye çanta hediye etti.

09.02.2024 23:36  Güncelleme: 23:50
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mahalle muhtarları ile kahvaltıda araya geldi

ERZURUM - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aziziye ilçesinde merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere memleketi Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılış programının ardından Aziziye ilçesinde düzenlenen kahvaltı programında mahalle muhtarları ile buluştu.

Bakan Tekin, annesiyle birlikte kendisini karşılamaya gelen minik bir öğrenciye çanta hediye etti.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen kahvaltı programına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları ve adayları, muhtarlar ile partililer katıldı.

Bakan Tekin, Cuma namazı sonrasında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mahalle muhtarları ile kahvaltıda araya geldi - Son Dakika


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