Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Şanlıurfa\'da

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi inceleme ve ziyarette bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Tekin'in ilk durağı Şanlıurfa Valiliği oldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bazı temaslarda bulunmak için geldiği Şanlıurfa'da Valiliği ziyaret etti. Vali Hasan Şıldak, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları tarafından karşılanan Tekin, şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamında ağırlandı. Tekin, valilik ziyaretinin ardından kentteki temaslarını sürdürecek. - ŞANLIURFA