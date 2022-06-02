Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti

02.06.2022 00:50
Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti" denildi. - ANKARA

Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti
Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti
Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti
Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti - Son Dakika


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