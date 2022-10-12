Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

12.10.2022 00:58
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından Ukrayna bağlamında; Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kez dile getirdiği üzere daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı. Ateşkes konusunda anlayış birliğinde olunduğu memnuniyetle müşahede edildi." denildi.

Tahıl nakli konusundaki gelişmelerin üzerinde durulduğu belirtilen açıklamada, "İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi. Suriye'nin kuzeyi bağlamında; terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesinin en önemli önceliğimiz olduğu vurgulandı. Bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının önemi bir kez daha dile getirildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Sergey Şoygu, Hulusi Akar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü - Son Dakika

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