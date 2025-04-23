Milli Savunma Bakanı Güler: PKK\'nın silah bırakma süreci ile ilgili şartlarımız net

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK'nın silah bırakma süreci ile ilgili, "Söylediğimiz bir şerh var; Feshedeceksin, silahları teslim edeceksin, teslim olacaksın. 3 tane şart. Nereye teslim edecekleri onlara söylenecek. O söylenenleri yaparlarsa biz de buyursun gelsinler diyeceğiz" dedi.

TBMM'nin 105'inci açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Meclis'te resepsiyon düzenlendi. Burada konuşan Bakan Güler, "Terörsüz Türkiye konusunda karşı taraftan, 'gereklilikler' diye bir ifade duyuyoruz. Silah bırakma sürecinde Erbil yönetiminin de etkili olabileceği yönünde iddialar var. Acaba sizin, silahların nasıl bırakılacağı konusunda görüşünüz nedir?" sorusuna "Daha önceki söylediğimiz şartlar geçerli. Feshedeceksin. Silahlarını teslim edeceksin. Teslim olacaksın. Üç tane şart var" yanıtını verdi. Basın mensubunun, "Nereye teslim edecekler" sorusu üzerine Güler, "Onlar söylenecek kendilerine" dedi.

'EUROFİGHTER İÇİN SÜREÇ AYNEN DEVAM EDİYOR'

Bakan Güler, Eurofighter savaş uçağı satışı süreci ile tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sürece etkisinin sorulması üzerine, "Şu anda kesin bir şey yok. Süreç her şeyiyle aynen devam ediyor. Bizim işimiz Almanya ile değil İngiltere ile. Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bizde her şey aynı başladığı gibi ve planladığımız gibi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, "F-35 konusunda daha önce ABD'ye yapılan ziyaretlerde olumlu bazı mesajlar verildi. Bir gelişme olabilir mi?" sorusuna, "Cumhurbaşkanımızın gezisinin önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah ondan sonra konuşuruz. F-16 süreci aynen devam ediyor, onu da görüşeceğiz" diye cevap verdi.

Pençe- Kilit operasyonunda dün bir askerin şehit olmasına ilişkin ise Güler, "Terörsüz Türkiye sürecini sürdürebilmek için devam ediyoruz. İnşallah da bu terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız. Bu arada da dün orada bir drone atıyorlar bizim Mehmetçiğimize çarptı ve sonra hastaneye götürdük ama kurtaramadık, şehit oldu. Şu anda takip ediyoruz" dedi.