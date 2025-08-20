Milli Savunma Bakanı Güler, Şırnak’ta ‘Şehir Buluşmaları’ Toplantısı Düzenledi

Şırnak'a gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Şehir Buluşmaları" buluşmaları kapsamında belediye başkanları ve sivil topum kuruluşu temsilcilerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Temasları kapsamında kentte gelen Bakan Güler, Öğretmenevi Lobi Salonunda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Şehir Buluşmaları" vesilesiyle Şırnak'ı ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Şırnak'ın Cudi'den Gabar'a uzanan engin dağlarıyla, verimli ovalarıyla, tarihi derinliği ve kültürel zenginliğiyle ülkenin en müstesna şehirlerinden biri olduğunu dile getiren Güler, bu kadim ve güzel şehrin yıllarca terörün etkisiyle potansiyelini ortaya koymakta zorlandığını, sahip olduğu imkanları kullanamadığını ifade etti.

Terörün yalnızca güvenliğe değil, pek çok alana ket vurduğunu belirten Bakan Güler, "Şırnaklı kardeşlerimin hayatını olumsuz etkilemiştir. Bugün ise tablo artık çok ama çok farklıdır. Kahraman Mehmetçiğimizin fedakar, Jandarmamızın özverili, emniyet teşkilatımızın ve yürekli güvenlik korucularımızla birlikte en önemlisi çok değerli Şırnaklı kardeşlerimizin ve elbette ki tüm milletimizin kararlı duruşu sayesinde, huzur ve güven ortamı yeniden tesis edilmiştir. Çok şükür terörden uzaklaşıp tehditlerin bertaraf edildiği bir ortama kavuştuk. Artık kalkınma ve refahın ivme kazandığı bir dönemin içerisindeyiz" dedi.

Nitekim devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla bu eşsiz toprakları çatışmalarla değil, aksine zengin petrol üretim kabiliyetiyle, yenilenebilir enerji kaynakları ve yatırımlarıyla modern ulaşım projeleriyle verimli tarımsal kalkınma hamleleriyle anılır kılmak için var gücüyle çalışmakta olduğunu kaydeden Bakan Güler, şöyle konuştu:

"Tüm bu alanlarda Şırnak son yıllarda hem merkezi hükümetimizin büyük gayretleri hem de Şırnak Belediyemizin verimli çalışmalarıyla muazzam ilerlemeler kaydetmiş şehir bölgedeki yatırımların merkez üslerinden biri olmuştur. Yapılan her yeni yatırım, atılan her adım Şırnak'ımızın bugünlerini geliştirirken geleceğine dair umutlarını da yeşertmektedir. Ne mutlu bizlere ki Şırnak artık enerji üretiminde Türkiye'nin gururu tarımda ve seracılıkta bölgesel marka sporda ve kültürde yükselen bir değerdir. Şehrin her bir köşesinde heyecan ve üretim coşkusu hissedilmektedir. Bugün terör bitme noktasına getirilmişse örgüt fesih kararı alarak silahlarını teslim etme aşamasına gelmişse bu toplumumuzun el birliği ile yürüttüğü kararlı mücadele ile mümkün olmuştur."

Bin yıllık kardeşliği daha da güçlendirecek "Terörsüz Türkiye" vizyonunun bu güvenli ortamı sürekli kılmaya yönelik hedefin en somut yansıması olduğunu aktaran Güler, "Bu çerçevede devletimizin tüm ilgili kurum ve kuruluşları sürecin etkin bir şekilde işlemesi için büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Gazi Meclisimizin çatısı altında teşekkül eden "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyon"u da kendi alanında önemli kararlara öncülük etme misyonuyla çalışmalarına başladı. Şurası muhakkaktır ki, sürecin başarısı oldukça önemlidir. Zira elde edilecek somut sonuçlar güvenlik barış ve huzur iklimini pekiştirirken Şırnak'ı ve tüm bölgeyi kalkınmanın ve refahın da en güçlü merkezlerinden biri yapacaktır. Bunun için de PKK ve iltisaklı tüm grupları yapılan çağrı ve fesih kararına uygun derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları nerede olduklarından bağımsız olarak, bir an önce şartsız ve en hızlı şekilde silahlarını teslim etmelidir" diye konuştu.

"Özellikle vurgulamak isterim ki, terörün ülkemizin ve bölgemizin gündeminden tamamıyla çıkmasıyla kaynaklarımız artık daha çok şehirlerimizin ve insanımızın hizmetinde olacak" diyen Güler, "Bu çerçevede Şırnak'ı son zamanlarda olduğu gibi bundan sonra daha da güçlü bir şekilde; dağlarında ve yaylalarında festivallerin heyecanının yankılandığı, sahalarında spor müsabakalarının coşkusunun yaşandığı, ova ve bahçelerinde bereketin çoğalıp tarımsal üretimin arttığı, çarşılarında ve sınır kapılarında ticaretin canlı ve bereketli şekilde yürütüldüğü, enerji projeleriyle üretimin ve istihdamın en üst seviyelere yükseldiği, tüm bu katma değer özellikleriyle ülkemize güç kattığı bir şehir olarak anacağız. Elbette ki tüm bu kazanımların kalıcı hale gelmesi ve daha da artarak devam etmesi için tüm vatandaşlarımıza ve özellikle de bölge insanımıza düşen en önemli görev tesis edilen güvenlik barış ve huzur iklimini titizlikle korumak ona sahip çıkmaktır. Zira barışa ulaşmak emek huzurun sürekliliği de fedakarlık ister" ifadelerinde bulundu.

Toplantıya Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti belde, ilçe başkanları ve STK temsilcileri katıldı. - ŞIRNAK