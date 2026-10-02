Milli Savunma Bakanı Güler, Şuşa'dan Bakü'ye gelerek ADEX'te teknolojileri inceledi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Güler, Şuşa'dan Bakü'ye gelerek ADEX'te teknolojileri inceledi

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Milli Savunma Bakanı Güler, Şuşa\'dan Bakü\'ye gelerek ADEX\'te teknolojileri inceledi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan temasları kapsamında Şuşa'dan Bakü'ye gelerek Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'nı (ADEX) ziyaret etti. Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile fuardaki savunma sanayisi şirketlerini gezerek teknolojileri inceledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'nı (ADEX) ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'da temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX) için Şuşa'dan başkent Bakü'ye geldi. Bakan Yaşar Güler ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov, fuarda yer alan savunma sanayisi şirketlerini ziyaret ederek sergilenen teknolojileri inceledi.

Kaynak: İHA
Milli Savunma BakanıYaşar GülerAzerbaycanOrgeneralPolitikaSavunmaDünyaŞuşaBaküSon Dakika

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