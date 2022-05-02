Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bayram namazını Balıklıgöl'de kıldı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bayram namazını Balıklıgöl'de kıldı

02.05.2022 06:33
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bayram namazını Balıklıgöl'de kıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bayram namazını kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de kıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bayram namazını kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de kıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Dün gece saatlerinde Şanlıurfa'ya gelen Bakan Akar, bayram namazını ise Balıklıgöl platosunda yer alan Halil'ü Rahman Camisinde kıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve ilçe belediye başkanlarının da eşlik ettiği Bakan Akar namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı. - ŞANLIURFA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bayram namazını Balıklıgöl'de kıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bayram namazını Balıklıgöl'de kıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bayram namazını Balıklıgöl'de kıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bayram namazını Balıklıgöl'de kıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bayram namazını Balıklıgöl'de kıldı

YORUMLAR
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Akar: Nice Bayramlar Yaşayabilmemiz İçin Bakanlığımızın Tüm Personeli Gece Gündüz Demeden Üstün Bir Gayretle Çalışmalarına Devam Etmektedir Akar: Nice Bayramlar Yaşayabilmemiz İçin Bakanlığımızın Tüm Personeli Gece Gündüz Demeden Üstün Bir Gayretle Çalışmalarına Devam Etmektedir

Hulusi Akar, Balıklıgöl, Bayram, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bayram namazını Balıklıgöl'de kıldı - Son Dakika


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