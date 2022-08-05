Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Ukrayna'dan hareket eden tahıl gemileri) Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak... - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Ukrayna'dan hareket eden tahıl gemileri) Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak...

05.08.2022 11:37

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Ukrayna'dan hareket eden tahıl gemileri) Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak anlaşmalarda ifade edildiği gibi devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddesi yüklü gemilerden üçünün daha hareket ettiğini belirterek "Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak anlaşmalarda ifade edildiği gibi devam ediyor" dedi.

Akar, davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Sierra Leone Savunma Bakanı Kellie Hassan Conteh'i Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Conteh'in tören kıtasını selamlamasının ardından iki Bakan, önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Akar ile Sierra Leone Savunma Bakanı Conteh tarafından, "Türkiye - Sierra Leone Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması" imzaladı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Anlaşma ile iki ülke arasındaki askeri eğitim iş birliğine yönelik çerçeve çizilmiş oldu." diye konuştu.

Türkiye ve Sierra Leone arasındaki dostane ilişkilere vurgu yapan Akar, "Önümüzdeki günlerde iki ülke arasındaki ilişkilerin hem askeri eğitim iş birliği hem de savunma sanayisi alanlarında çok daha gelişeceğini değerlendiriyorum. Bu konuda iki tarafın da isteği var. Samimi, yapıcı şekilde bu konuları geliştirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ukrayna limanlarından bugün ayrılan tahıl yüklü üç gemiye ilişkin soru üzerine Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandığını hatırlattı.

Söz konusu belge kapsamında İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Merkezdeki arkadaşlarımız, görevliler karşılıklı anlayış ve koordinasyon içerisinde söz konusu anlaşmanın başarılı, aksaksız bir şekilde yürümesi için gayret gösteriyor. Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Ukrayna limanlarından ilk gemi daha önce çıkmıştı, Lübnan'a doğru seyrine devam ediyor. Bugün Ukrayna limanlarından üç gemi daha hareket etti. Bunlardan biri İngiltere, biri İrlanda, diğeri de Türkiye'de kalacak şekilde tahliye faaliyetine başladı. Daha önce burada Ukrayna'ya gitmek için bekleyen boş gemi de hareket etti. Ukrayna'ya gidecek ilk gemi olan bu gemi de bu sabah İstanbul'dan Ukrayna'ya doğru harekete geçti. Gemi Ukrayna'da yükleme yapıp dönecek. Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak anlaşmalarda ifade edildiği gibi devam ediyor."

Akar sözlerinin sonunda Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki görevlileri çalışmalarından dolayı tebrik ederek, "Temennimiz bu sürecin aksaksız ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmasıdır." dedi.

Tahıl ve gıda maddesi yüklü gemiler

İrlanda'ya gidecek 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navistar", Odessa Limanı'ndan, İngiltere'ye gidecek 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı "Rojen" ile Türkiye'ye gelecek "Polarnet" isimli 12 bin ton mısır taşıyan Türk bayraklı gemi Çernomorsk Limanı'nından sabah saatlerinde hareket etmişti.

Ukrayna limanlarından çıkan ilk gemi olma özelliğini taşıyan Razoni adlı mısır yüklü geminin, İstanbul'daki kontrollerinin ardından Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru seyri devam ediyor.

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BAKAN AKAR'DAN TAHIL KORİDORU AÇIKLAMASI BAKAN AKAR'DAN TAHIL KORİDORU AÇIKLAMASI
Kaynak: AA

Hulusi Akar, Türkiye, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: '(Ukrayna'dan hareket eden tahıl gemileri) Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak... - Son Dakika

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