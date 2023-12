Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Tarihimizin en başarılı dönemini yaşamakta olduğumuz terörle mücadelede kahraman Mehmetçiğimizin elde ettiği destansı başarılarla, terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir. Mehmetçiğin karşısında aciz kalan, çaresizliğe mahkum olan teröristler, artık son çırpınışlarını vermektedir" dedi.

Bakan Güler, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı. Güler, Milli Savunma Bakanlığı personelinin yeni yılını kutlayarak, "Milli Savunma Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; devletimizin bekası, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için tüm faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmüştür. Bu kapsamda; terörle mücadelenin daha etkin yapılması, sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın engellenmesi maksadıyla hudutlarımız, yoğun ve kademeli emniyet sistemlerimiz ile korunmuş, hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirilmiştir. Hudutlarımızı namusu bilen Mehmetçik, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hudutlarımızda büyük bir özveri ve başarıyla görevlerini yerine getirecektir. Tarihimizin en başarılı dönemini yaşamakta olduğumuz terörle mücadelede ise kahraman Mehmetçiğimizin elde ettiği destansı başarılarla, terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir. Mehmetçiğin karşısında aciz kalan, çaresizliğe mahkum olan teröristler, artık son çırpınışlarını vermektedir. Maalesef 22 Aralık'ta Pençe Harekatı bölgesinde, 23 Aralık'ta ise Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmalarda 12 kahraman evladımız şehadet makamına ulaştı. Bilinmelidir ki son teröristi de etkisiz hale getirme iradesiyle sürdürdüğümüz mücadelemizde, bugüne kadar şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı, bundan sonra da bırakılmayacak; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin gözyaşlarının hesabı soruldu, sorulacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın ki hiçbir terörist, kahraman Mehmetçiğin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır. Kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımız; artan bir etki, yoğun bir baskı ve taarruzi bir anlayışla devam edecektir" dedi.

'KIBRIS'TA, HUZUR İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Güler, Türkiye'nin terörle mücadelesinin yanı sıra 'Mavi ve Gök Vatan'daki hak ve menfaatlerinin de tavizsiz şekilde korunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Son dönemde olumlu ilişkiler yaşadığımız Yunanistan ile sorunlarımızı, uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözme gayretindeyiz. Sorunlarımızı barışçıl bir yolla çözmek için çaba gösterirken milli hak ve menfaatlerimizden de asla taviz vermeyeceğimizi her zaman ifade ediyoruz. Milli meselemiz olan Kıbrıs'ta da Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye; garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda Ada'nın huzuru, güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Gerginliklerin savaşa evrildiği bir dönemde ülkemiz, müzakere masalarının mimarı ve vazgeçilmez bir üyesi haline dönüşmüştür. Bu doğrultuda, bölgemizde ve dünyada yaşanan sorunların çözümünde etkin bir rol üstlenilmiştir. 'İki Devlet, Tek Millet' anlayışında olduğumuz can Azerbaycan'la her alanda ilişkilerimiz daha da ileri seviyelere taşınmıştır. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bu sarsılmaz kardeşlik bağı, Kafkasya'daki sorunların çözümü için önemli bir kapı aralamıştır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da can gardaşlarımızın yanında olacağız."