Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 6\'ncı Kolordu Komutanlığı\'nı ziyaret etti

'6'NCI KOLORDU KOMUTANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, son olarak Kilis Çıldıroba'da, 6'ncı Kolordu Komutanlığı ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla bölgede görev yapan Mehmetçiklere seslenerek yeni yılını kutladı. Erdoğan, "Suriye sınırlarındaki bu mücadelede aldığımız neticeler, oralarda verdikleri kahramanca mücadele her an bizim için nedenli güvende olduğumuzun işaretidir. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize şifalar temenni ediyorum. 2023 yılını nasıl geride bıraktığımızı, bırakmakta olduğumuzu herhalde anlatmaya gerek yok. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte biz kahramanlarımızla birlikte güvendeyiz, güvenlikteyiz ve bu şekilde de yolumuza Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Ben bütün er, erbaş, bütün komutanlarımızın gözlerinden öpüyorum ve 2024'ün de hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Sizlere selam, sevgi, saygılarımı gönderiyorum" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HAREKET KABİLİYETİ BİTME NOKTASINA GELDİ'

Mehmetçiğin yeni yılını kutlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şunları söyledi:

"Böylesine kaotik bir süreçte, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak; hak ve menfaatlerimizi korumak için azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda; şanlı ordumuz, son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek özellikle terörle mücadelede destansı başarılar elde etmiş ve terör örgütünün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirmiştir. Mehmetçiğin karşısında aciz kalan, çaresizliğe mahkum olan teröristler, artık son çırpınışlarını vermektedir."

'6'NCI KOLORDU YENİ KAHRAMANLIK DESTANI YAZIYOR'

Kara Kuvvetleri'nin en seçkin birliklerinden 6'ncı Kolordu Komutanlığı ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı'nın başta Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki birliklerin sevk ve idaresini, büyük bir başarıyla yerine getirdiğine işaret eden Güler, "Bu yönüyle, Kıbrıs Barış Harekatı'nı icra ederek tarihe geçen 6'ncı Kolordumuz, yeni bir kahramanlık destanı yazmaktadır. Cesaret ve fedakarlıkla görevlerini icra etmelerinden dolayı başta harekat bölgelerinde görev yapan komando tugaylarımız olmak üzere tüm seçkin personelimizi tebrik ediyor; kahraman komandolarımızın, sizlerin gözlerinizden öpüyorum" dedi.

ANKARA,