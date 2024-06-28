Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2233'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle kabul ettiği personeli selamladı - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2233'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle kabul ettiği personeli selamladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nın 2233\'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle kabul ettiği personeli selamladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2233'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki personele seslendi. Bakan Güler, Kara Kuvvetleri'nin köklü geçmişini, modern kuvvet yapısı ve üstün muharebe tecrübesi ile birleştirerek seçkin ve saygın konumunu pekiştirdiğini belirtti. Ayrıca, Kara Kuvvetleri'nin ülkemizin güvenliğini sağlamaktan terörle mücadeleye kadar birçok görevi başarıyla yerine getirdiğini ve bölgesel barışın tesisi için de destek olduğunu vurguladı. Bakan Güler, Kara Kuvvetleri'nin uluslararası alanda etkin bir rol üstlendiğini ve ülkemizin iftihar kaynağı olduğunu söyledi. Ayrıca, Kara Kuvvetleri'nin daha da güçlenmesi ve modernleşmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

28.06.2024 16:55
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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2233'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki personeli kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2233'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle kabul ettiği Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki personele seslendi. Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı'nın da yer aldığı kabulde konuşan Bakan Güler, "Geçmişte büyük bir gurur ve onurla komutanlığını yaptığım Kara Kuvvetlerimizin 2233'üncü kuruluş yıl dönümü münasebetiyle sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Milattan önce 209'da Mete Han tarafından temelleri atılan Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, binlerce yıllık köklü geçmişini, modern kuvvet yapısı ve üstün muharebe tecrübesi ile birleştirerek emsalleri arasındaki seçkin ve saygın konumunu her geçen gün pekiştirmektedir. Tarihe adını altın harflerle yazdıran Kara Kuvvetlerimiz, tüm komutanlarımızın ve fedakar personelimizin gösterdiği büyük gayretler ile hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından, terörle mücadeleye kadar kendisine tevdi edilen tüm görevleri büyük bir başarıyla icra etmektedir. Ayrıca, Kafkaslardan Balkanlara, Karadeniz'den Afrika'ya kadar bölgesel ve küresel barışın tesisi için ayak bastığı her coğrafyada ülkemizin hak ve menfaatlerini korurken dost ve müttefik ülkelere de destek olmaktadır. Bugüne kadar üstlendikleri tüm bu görevleri büyük bir adanmışlık duygusuyla ve üstün bir başarıyla yerine getiren Kara Kuvvetlerimizin siz kahraman ve fedakar personelini yürekten kutluyorum" dedi.

'KARA KUVVETLERİ, ÜLKEMİZİN İFTİHAR KAYNAĞI'

Türkiye'nin uluslararası alanda etkin roller üstlendiğini kaydeden Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son bir asrın en kapsamlı faaliyetlerini icra ettiği bu süreçte; Kara Kuvvetlerimiz de aynı etkinlik ve yoğunlukta faaliyetlerini sürdürmektedir. Gururla ifade etmeliyim ki Kara Kuvvetlerimiz; köklü tarihi, yetenekli personeli, üstün teknolojisi, elde ettiği büyük başarılarıyla ülkemizin iftihar kaynağı olmaktadır. Şu hususa dikkatinizi çekmek isterim ki bu günlere kolay gelinmedi. Sizler gibi nice kahramanlar, Kara Kuvvetlerimizin bu uzun ve meşakkatli yolculuğunda önemli bir mihenk taşı olan milli savunma sanayi hamlemizin gelişmesi için büyük gayret sarf etti, mücadele verdi. Geldiğimiz bu seviyeyle, gurur duymak hepimizin en doğal hakkıdır. Birbirinden değerli ve kritik projeleri hayata geçiren savunma sanayimiz; Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde olduğu gibi Kara Kuvvetlerimizin de envanterine her geçen gün yeni ürünler dahil ederek; ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini artırmaktadır. Bizlere düşen en önemli görev de başarının bir varış değil bir yolculuk olduğunun bilinciyle Kara Kuvvetlerimizi ve kahraman ordumuzu, en gelişmiş, en modern silah, araç ve gereçlerle donatmaya devam etmektir. Zira içinde bulunduğumuz kaotik güvenlik ortamı ve yaşanan krizler; ülkemizin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde koruyabilmemiz için her açıdan güçlü, etkin ve caydırıcı bir Kara Kuvvetlerine sahip olmamızı zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede şanlı ordumuzu ve ülkemizi daha da ilerilere taşımak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve kararlılıkla çalışmaya; daha çok üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'BUGÜN DÜNDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ, ÇOK DAHA KARARLIYIZ'

Bugün, dünden çok daha güçlü ve çok daha kararlı olduklarını vurgulayan Güler, "Tüm bu faaliyetlerdeki üstün çabalarınızdan dolayı, sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Sizleri çok seviyoruz ve sizlere çok güveniyoruz. Ülkemizin iftihar kaynağı olan Kara Kuvvetlerimizin; Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda, sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile sizler gibi yetenekli personelinin ortaya koyacağı gayretlerle, büyük başarılara imza atacağına ve asil milletimizin gurur kaynağı olacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, Mete Han'dan, Sultan Alparslan'a; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne Kara Kuvvetlerimizin ulaştığı bu üstün seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan bütün komutanlarımızı ve kahraman personelimizi minnetle anıyorum. Başta Kara Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere tüm seçkin personelimiz ile silah ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Kara Kuvvetlerimizin 2233'üncü kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2233'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle kabul ettiği personeli selamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2233'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle kabul ettiği personeli selamladı - Son Dakika
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