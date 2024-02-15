Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı\'na katılmak üzere Brüksel\'e gitti

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'deki NATO Karargahı'na geldi.

NATO ülkelerinin savunma bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geliyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'deki NATO Karargahı'na geldi. Bakan Güler, karargahta Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

NATO'nun oturumlarına katılacak olan Güler, ayrıca bazı müttefik ülkelerin savunma bakanları ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. - BRÜKSEL