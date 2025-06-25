Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi\'nde Hollanda Savunma Bakanı ile Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi kapsamında Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans ile görüştü. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi programına eşlik eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından her iki Bakan tarafından Niyet Beyanı imzalandı" ifadeleri kullanıldı.