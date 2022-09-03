MHP "Çağrım Sana" mitinglerine başlıyor - Son Dakika
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MHP "Çağrım Sana" mitinglerine başlıyor

03.09.2022 09:45
MHP "Çağrım Sana" mitinglerine başlıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sivas ilimizin merkez olacağı ilk miting, Sivas Kongresi'nin ruhuyla gerçekleştirilecektir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sivas ilimizin merkez olacağı ilk miting, Sivas Kongresi'nin ruhuyla gerçekleştirilecektir" dedi.

MHP, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinglerine 4 Eylül Pazar günü Sivas'ta yapacağı mitingle başlıyor. Miting öncesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın katılımıyla MHP Tokat İl Başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı. Seçim döneminin başladığını ifade eden MHP'li Yalçın, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitingler yapacağız. Bu mitinglerden ilkini bu Pazar günü Sivas'ta Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat il teşkilatlarımızın ve aziz vatandaşlarımızın katılımıyla yapacağız. Sivas ilimizin merkez olacağı ilk miting, Sivas Kongresi'nin ruhuyla gerçekleştirilecektir" dedi.

Türkiye'nin kazanımlarını kaybetmemesi gerektiğini kaydeden Yalçın, "MHP, seçimlere bütün imkanları ve zafer inancıyla hazırlanmaktadır. Türkiye'nin kazanımları ortada. Bu kazanımlarımızı kaybetmemek için mücadele edeceğiz. Adayımız belli. 2023 Haziran'ında Cumhur İttifakı ipi bir kez daha göğüsleyecek, bir sonraki küresel hedefler için milli iradeden onay alacaktır" diye konuştu. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Semih Yalçın, Sivas, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP 'Çağrım Sana' mitinglerine başlıyor - Son Dakika

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