Fendoğlu: "2023 tarihi bir eşik olacaktır" - Son Dakika
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Fendoğlu: "2023 tarihi bir eşik olacaktır"

26.08.2022 09:42
Fendoğlu: "2023 tarihi bir eşik olacaktır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, kırsal mahalle ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, "2023 tarihi bir eşik olacaktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, kırsal mahalle ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, "2023 tarihi bir eşik olacaktır" dedi.

MHP Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, Battalgazi ilçesinin Eskimalatya bölgesindeki kırsal mahalleleri ziyaret ederek, iki günde 14 kırsal mahallede vatandaş ve muhtarları ile bir araya geldi.

MHP Malatya İl Başkanlığı ve MHP Battalgazi İlçe Başkanlığının koordinesinde Eskimalatya bölgesindeki kırsal mahalle ziyaretleri çerçevesinde ilk programında 7 kırsal mahalleye giden Fendoğlu, 2 günde Eskimalatya'da 14 kırsal mahalleyi ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

"Yerel ve genel sorunların takipçisiyiz"

Kadıçayır, Çolakoğlu, Yarımcahan, Adagören, Ağılyazı, Kuluşağı ve Şişman kırsal mahalleye, beraberinde MHP İl Başkan Yardımcıları ve MHP Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan ile birlikte ziyaret eden Fendoğlu, "Ziyaret ettiğimiz tüm köylerimizde ki hemşehrilerimiz ve muhtarlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Köylerimizi tek tek ziyaret ederek, vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın taleplerini dinledik, sorunlarla ilgili olarak istişarelerde bulunduk, Bize iletilin yerel ve genel tüm sorunların ve taleplerin takipçisi olacağız" dedi.

"2023 hedefi için son ana kadar sahadayız"

Fendoğlu, "2023 yılı Türkiye için çok önemli bir dönemdir. Cumhur ittifakı olarak milli birliğimizi ve dayanışma ruhumuzu hedef alan sabotajlar bizi yolumuzdan asla çeviremeyecektir. Bilgi Liderimiz Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi, '2023 yılı büyük Türk-İslam asrının miladı ve misakı olacaktır.' 2023 yılı tarihi bir eşik olacaktır. Bu doğrultuda Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli'nin gösterdiği hedefin gerçekleşmesi için MHP olarak gece gündüz, köy köy, mahalle, mahalle, sokak sokak, kapı kapı yılmadan, yorulmadan son ana kadar sahada çalışacağız. Çünkü vatan ve millet bekası bunu gerektiriyor" şeklinde konuştu.

"Anketçilerin verdiği rakamlar gerçek rakamlar değildir"

Fendoğlu, anket firmalarının Şubat 2022 döneminden itibaren yurtdışından sağlanan finans kaynakları ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığını belirterek, "Özellikle bir partiyi merkeze çekmeye çalışıyorlar. Sanki ana muhalefetmiş, sağ tarafta milliyetçi muhafazakar oyların buluştuğu merkezmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Biz anketçilerin bu oyununa düşmeyeceğiz. Anketçilerin verdiği rakamlar gerçek rakamlar değildir. Sosyal medya algıları ile milletimize yön veremezler" diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Milletvekili, Malatya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Fendoğlu: '2023 tarihi bir eşik olacaktır' - Son Dakika

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