Mısır'da İstihbarat Zirvesi

Politika

Mısır Genel İstihbarat Servisi Direktörü Hasan Mahmud Reşad ile İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar, Mısır'da bir araya geldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 380 gündür devam ederken, Mısır Genel İstihbarat Servisi Direktörü Hasan Mahmud Reşad ile İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Görüşmede, esir takasını içeren ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması ele alındı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya, Gazze'de rehin tutulan 101 kişinin İsrail'in saldırıları sona erene ve İsrail güçlerinin Filistin topraklarından çekilinceye kadar serbest bırakılmayacağını vurgulamış, "Esirler, Gazze'ye yönelik saldırı durdurulmadıkça, Gazze'den tam bir çekilme olmadıkça ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlar serbest bırakılmadıkça geri dönmeyecek. Hamas, başkenti Kudüs olan tüm Filistin topraklarında Filistin devleti kurulana kadar varlığını sürdürecek" demişti. - KAHİRE