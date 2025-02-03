Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
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Politika

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati'yi kabul edecek.

03.02.2025 13:12
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati'yi kabul edecek. Görüşmede, başta Gazze ve Suriye olmak üzere, Libya, Afrika Boynuzu, Sahel gibi bölgesel konular ele alınacak.

Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Abdulati, 4 Şubat tarihinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati'nin gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm veçheleriyle ele alınması, 2026 yılında düzenlenmesi öngörülen bir sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısı ile gelecek döneme yönelik planlamaların yapılması, başta Gazze ve Suriye olmak üzere, Libya, Afrika Boynuzu ve Sahel gibi bölgesel konularda istişarelerde bulunulması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Abdulati ile yapacağı görüşmelerde; Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin yüzüncü yılını teşkil edecek 2025 yılında, ikili ilişkilerin daha ileri bir seviyeye taşınması yönündeki iradenin altını çizmesi, iki ülke arasındaki 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefi kapsamında yatırımların teşvikine verilen önemi belirtmesi bekleniyor. Ayrıca görüşmede Fidan'ın Gazze'nin yeniden imarı, Filistinlilerce yönetilmesi ve iki devletli çözüme yönelik ortak çabalara desteğini vurgulaması, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasında Mısır ile yakın iş birliği ve dayanışmanın güçlü şekilde sürdürüleceğini ifade etmesi, Suriye'nin refaha kavuşması ve bu kapsamda yeni yönetimle angajman sağlanmasının önemli olduğunu dile getirmesi, Suriye'nin terörden arındırılması ve terör örgütleri PKK/ YPG ve DEAŞ ile mücadelede müşterek çabalara değinmesi, bölgesel istikrar ve refahın sağlanmasında Mısır ile atılabilecek ortak adımları aktarması öngörülüyor.

Türkiye-Mısır ilişkileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Şubat 2024 tarihinde Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyaret ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi'nin 4 Eylül 2024 tarihinde Ankara'yı ziyareti sırasında düzenlenen YDSK Birinci Toplantısıyla, iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda geliştirme hususundaki siyasi irade cumhurbaşkanları tarafından en üst düzeyde teyit ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son, Mısır'ın D-8 Zirvesi dönem başkanlığı kapsamında 19 Aralık 2024 tarihinde Kahire'yi ziyaretinde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle görüştü. Aynı yıl içerisinde üçüncü kez bir araya gelen iki Cumhurbaşkanı, ikili ilişkilerde yakalanan ivmeyi değerlendirerek güncel bölgesel meseleleri ele aldı.

Türkiye ve Mısır kurumları arasındaki temas ve iş birliği, 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ve yatırımlar ile eğitim, kültür ve turizm alanlarında halklar arasındaki etkileşimin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında artış gösteriyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika

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