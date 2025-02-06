Mısır, Gazzelileri Yerinden Etmeye Karşı

Politika

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği yönündeki açıklamalara tepki göstererek, "Filistin halkının yerinden edilmesini amaçlayan her türlü öneriyi reddediyoruz" dedi.

Mısır, Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği yönündeki açıklamalara tepki gösterdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistin halkının anavatanlarından yerinden edilmesini hedefleyen bir planın başlatılmasına ilişkin yapılan açıklamalara karşı uyarıda bulunarak, "Filistin halkının yerinden edilmesini amaçlayan her türlü öneriyi reddediyoruz" denildi.

Söz konusu planın uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Filistin halkının en temel haklarını çiğnemekte ve hesap sorulmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda Mısır, ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakereleri baltayan ve çatışmaların yeniden başlamasına yol açabilecek risk oluşturan bu sorumsuz davranışın yol açabileceği felaket sonuçlara dikkat çekmektedir. Mısır, bu tür sorumsuz açıklamaların tamamını kesin bir dille reddettiğini tekrar teyit eder" denildi.

Mısır'ın Filistin halkının tarihi anavatanlarından geçici veya kalıcı olarak koparılmasını veya yerinden edilmesi yoluyla Filistin davasını ortadan kaldırılmasını amaçlayan her türlü öneri veya kavramı tamamen reddettiği vurgulanan açıklamada, "Mısır, Filistin halkının meşru haklarına yönelik bir haksızlık ve ihlal teşkil eden bu önerilerin sonuçlarına karşı uyarıda bulunur ve bunların bir parçası olmayacağını vurgular" denildi.

Filistinlilerin yıllardır işgal altında yaşadığına, baskı ve ayrımcılığa maruz kaldığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu durum derhal sona ermeli ve Filistin halkı, uluslararası hukuk çerçevesinde vazgeçilmez haklarından tam olarak yararlanmalıdır" denildi.

Mısır'ın Gazze'de üç aşamalı ateşkesin kalıcı olarak uygulanması gerekliliğini bir kez daha vurguladığı belirtilen açıklamada, "Mısır, uluslararası ortaklar ve dostlarla derhal iş birliği yaparak, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden yerinden edilmesine izin vermeden, kalkınma planlarını, enkaz kaldırma çalışmalarını ve belirli bir zaman dilimi içinde yeniden inşa faaliyetlerini hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle Filistin halkının tarihi anavatanlarına sıkı sıkıya bağlı olduğu ve terk etmeyi reddettiği gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır" denildi. - KAHİRE