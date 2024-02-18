Mısır, İsrail\'in Filistin\'deki suçlarını Uluslararası Adalet Divanı\'na sunacak

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Diaa Rashwan, Mısır'ın İsrail'in Filistin'de işlediği suçlar konusunda 21 Şubat'ta Uluslararası Adalet Divanı'nda sunum yapacağını açıkladı.
Mısır, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail politikaları ve uygulamalarına ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD) talep edilen istişari görüşmeye katılacak. Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Diaa Rashwan yaptığı açıklamada, Mısır'ın İsrail'in Filistin'de işlediği suçlar konusunda UAD'ye dosya sunduğunu ve 21 Şubat'ta mahkemede sunum yapacağını belirtti.
Mısır'ın sunduğu dosyanın, uluslararası insancıl hukuk ilkelerini ihlal ederek 75 yılı aşkın süredir devam eden İsrail işgalinin gayrimeşruluğunu teyit ettiğini ifade eden Rashwan, dosyada İsrail'in Filistin halkının kendi geleceğini belirleme hakkını engellemek, silah zoruyla Filistin topraklarını ele geçirmek ve Filistinlileri yerinden edilmesi için uyguladığı politikaların yer aldığını açıkladı.
Mahkemeden İsrail'in tüm bu hukuksuz eylemlerinden sorumlu olduğunun teyit edilmesi çağrısında bulunan Rashwan, İsrail'in Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarından derhal çekilmesini ve Filistin halkının bu hukuksuz politika ve uygulamalar nedeniyle uğradığı zararların uluslararası alanda tazmin edilmesini talep etti.
İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin duruşmalar yarın başlıyor
UAD'de İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmalar yarın başlayacak. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 52 devlet ve uluslararası kuruluş, 6 gün sürecek duruşmalarda mahkemede 30'ar dakika sunum yapacak. Türkiye'nin mahkemenin son günü olan 26 Şubat'ta sunumunu yapması bekleniyor. - KAHİRE
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