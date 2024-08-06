Mısır ve Lübnan Dışişleri Bakanlarından Ortak Açıklama

Politika

Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib ile Kahire'de bir araya geldi. Buhabib, "Daha geniş bir savaşa neden olabilecek herhangi bir tepkiyi önlemeye çalışıyoruz" dedi.

Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib ile görüştü. İki Bakan iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölge konularını ele aldı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından bölgede tırmanan gerilimi de görüşen Abdellaty ve Buhabib daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Açıklamasında Hizbullah'ın saldırı ihtimaline değinen Buhabib, Lübnan hükümetinin daha geniş bir savaşa neden olabilecek Hizbullah saldırısını engelleme çabalarının sürdüğünü kaydetti. Buhabib, " İsrail, Lübnan'ı tek başına vurduğunda savaşa yol açmayacak bir karşılık için Hizbullah ile istişare ettik. Ancak bugün İsrail saldırılarını Irak ve Tahran'daki Filistinlilere kadar genişletti. Bu karar, Lübnan'da daha geniş bir kapsama sahip. Daha geniş bir savaşa neden olabilecek herhangi bir tepkiyi önlemeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı. - KAHİRE