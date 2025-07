MİT Başkanı Kalın\'dan 15 Temmuz Mesajı: \'Benim irademe kimse karşı koyamaz\'

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Benim irademe kimse karşı koyamaz' diyerek sesini en güçlü şekilde duyuran halkımız, adeta bir destan yazmış ve canı pahasına milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmıştır. O gece tüm dünya, halkımızın kahramanlığını ve FETÖ mensuplarının hain yüzünü bir kez daha görmüştür" dedi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "9 yıl önce, Fetullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen, devletimizin bekasını ve milli birliğimizi tehdit eden 15 Temmuz başarısız darbe girişimi; tarihimizin önemli dönüm noktalarından biridir. Milli iradeyi demokrasi dışı yöntemlerle zapturapt altına almaya çalışan hain girişim karşısında milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir araya gelerek darbe teşebbüsünü engellemiştir. 'Benim irademe kimse karşı koyamaz' diyerek sesini en güçlü şekilde duyuran halkımız, adeta bir destan yazmış ve canı pahasına milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmıştır. O gece tüm dünya, halkımızın kahramanlığını ve FETÖ mensuplarının hain yüzünü bir kez daha görmüştür" ifadelerini kullandı.

'BU ACI TECRÜBEYİ NESİLDEN NESİLE AKTARMAK GÖREVİMİZDİR'

Kalın, mesajının devamında ise şunları kaydetti:

"Yaşadığımız bu acı tecrübeyi unutmamak, unutturmamak ve nesilden nesile aktarmak görevimizdir. Nitekim 'Hafıza olmadan muhafaza olmaz.' Milletimiz; cesareti, dik duruşu, dayanışma ruhu, birliği ve kararlılığı ile ülkemizi hedef alabilecek her türlü hainliğin üstesinden gelebilecek kudrete sahiptir. Teşkilatımız da bu kudretin beraberinde getirdiği sorumluluk ve görev bilinciyle hain darbe girişimi öncesinde ve sonrasında örgüte karşı kararlı mücadelesini sürdürmüştür. Bu mücadele bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; milli birlik ve dayanışmamızın sembolü olan 15 Temmuz ruhunu her daim muhafaza ederek 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle 'Vatan İçin Her An Her Yerde' çalışmayı sürdüreceğiz. 15 Temmuz'un 9'uncu yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."