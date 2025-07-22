Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'nu ziyaret etti.
Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'nda gerçekleşen görüşmede, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ile Mehmet Emin Ekmen yer aldı.
Basına kapalı, 1 saat 15 dakika süren görüşmede, MİT Başkanı Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.
Son Dakika › Politika › MİT Başkanı Kalın'dan Yeni Yol Partisi'ne Ziyaret - Son Dakika
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