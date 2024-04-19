MKYK toplantısında Erdoğan'ı kızdıran İmamoğlu sözleri: Bunu nasıl söylersin? - Son Dakika
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Politika

MKYK toplantısında Erdoğan'ı kızdıran İmamoğlu sözleri: Bunu nasıl söylersin?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent lokantaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında seçim sonuçlarının masaya yatırıldığı AK Parti MKYK toplantısında gündeme geldi. İddiaya göre; bir MKYK üyesinin İstanbul'da seçimleri kaybetmenin nedenlerinden birinin kent lokantaları olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, "Bunu nasıl söylersin?" sözleriyle tepki gösterdi.

19.04.2024 12:24  Güncelleme: 13:13
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2022 yılında İBB tarafından şehrin pek çok noktasına kent lokantaları açılmış ve uygun fiyatlı yemek hizmeti verilmeye başlanmıştı. Bu konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MKYK toplantısında da gündeme geldi. Bir MKYK üyesinin, İstanbul'da seçimleri kaybetmenin nedenlerinden birinin de Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un, "Ücretli verdikleri yemeği marifetmiş gibi anlatıyorlar" dediği "Kent Lokantaları" olduğunu söyledi. Bunun üzerine Erdoğan'ın "kızdığı" ve " Kent Lokantası'yla seçim mi kaybedilirmiş? Neden bu olur mu?" tepkisini gösterdiği ifade edildi.

Çarşamba günü düzenlenen AK Parti MKYK toplantısında seçim sonuçları detaylı olarak değerlendirildi. Pek çok konu başlığının ele alındığı toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir MKYK üyesinin arasında geçtiği iddia edilen konuşma damga vurdu.

ERDOĞAN SİNİRLENDİ: NEREDEYMİŞ BU LOKANTALAR?

Toplantıda MKYK üyelerinden biri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kent lokantaları açtığını anımsatarak, reklamını çok iyi yaptıklarını ve AK Parti'nin ise halkla ilişkiler alanında eksikleri bulunduğunu ifade etti. Erdoğan, AK Parti'li kurmayın bu sözlerine sinirlenerek, Kent Lokantaları için "Hani neredeymiş bu lokantalar? Gidelim birlikte bakalım ne hizmeti veriyorlarmış" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

"BUNU NASIL SÖYLERSİN?"

Erdoğan'ın, "Sen üç dönem vekillik yapmış birisin. Bunu nasıl söylersin? Karşı tarafın her söylediğine nasıl inanırsınız?" sözleriyle tepki gösterdiği iddia edildi.

MKYK toplantısında Erdoğan'ı kızdıran İmamoğlu sözleri: Bunu nasıl söylersin?

KENT LOKANTASI ÖNÜNE DEV AFİŞ ASILMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 28 Mart'ta açtığı Kent Lokantasının önü, yerel seçim döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutköy mitingi öncesinde dev bir afişle kapatılmıştı.

MKYK toplantısında Erdoğan\'ı kızdıran İmamoğlu sözleri: Bunu nasıl söylersin?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MKYK toplantısında Erdoğan'ı kızdıran İmamoğlu sözleri: Bunu nasıl söylersin? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Sadoca Sadoca: Erdoğan doğudan batıya yüz yıllık eserler bıraktı .Ekrem üç beş lokantayla atomu parçalamış gibi gazlandı seçim kazandı 77 148 Yanıtla Ömer Özen: dayının biri atomu parcalayani söylemisti ne cabuk unuttun 26 5 Hakan EnDürüst: adam adını sadaka koymuş bu yorum gayet normal 0 1
  • Murat özmen: Adam o kadar halktan kopuk, şatafatlı bir seviyede yaşıyor ki kent lokantalarından haberi yok. 144 40 Yanıtla
  • Hüseyin Kaplan: bencede recep gitsinde daha uygun fiyata yemek yiyip hizmet görsün 107 43 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Gerçeklik payı vardır. Eğer bu durum doğruysa ve Reis, birisi kayıpla ilgili bir sebep söyleyince terslenmiş ise kimse cesaret edip ona ak partinin hatalarını söyleyemez. 92 12 Yanıtla Abdullah Kara: Sen anlamamışsın böyle bir sebepten seçim kaybedilmez onu söylemeye çalışıyor..zaten bütün konutları 5 yıl içinde dönüştüreceğini vaat eden Murat kurum gibi bi adamın değilde hiç bi elle tutulur hizmeti olmayan İmamoğlu’nun kazanması tamamen seçmenin ideolojik yaklaşımı ve kafasının karışıklığıyla alakalı..yapacak bir şey yok İstanbul hakettiiiyle yönetilecek.. 41 78
  • Resul Bey: Bu nankör millet layık olduğuna müstehaktır, 3-5 yemeğe kuru vaate devasını satanlarla zaten bu iş yürümez reis. 18 75 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Yalaka ve şakşakçı ol. 4 yıl daha küpünü doldurmaya bak. Ne diye kafa yorarsin, tez yürütürsün. Kötü oldun çıktın. 45 13 Yanıtla
  • Harun Gür: Ne sebep arıyorlar. Halk bıktı istemiyor artık iktidarı. Değiştirmek istiyor. 41 10 Yanıtla
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