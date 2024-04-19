2022 yılında İBB tarafından şehrin pek çok noktasına kent lokantaları açılmış ve uygun fiyatlı yemek hizmeti verilmeye başlanmıştı. Bu konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MKYK toplantısında da gündeme geldi. Bir MKYK üyesinin, İstanbul'da seçimleri kaybetmenin nedenlerinden birinin de Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un, "Ücretli verdikleri yemeği marifetmiş gibi anlatıyorlar" dediği "Kent Lokantaları" olduğunu söyledi. Bunun üzerine Erdoğan'ın "kızdığı" ve " Kent Lokantası'yla seçim mi kaybedilirmiş? Neden bu olur mu?" tepkisini gösterdiği ifade edildi.
Çarşamba günü düzenlenen AK Parti MKYK toplantısında seçim sonuçları detaylı olarak değerlendirildi. Pek çok konu başlığının ele alındığı toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir MKYK üyesinin arasında geçtiği iddia edilen konuşma damga vurdu.
Toplantıda MKYK üyelerinden biri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kent lokantaları açtığını anımsatarak, reklamını çok iyi yaptıklarını ve AK Parti'nin ise halkla ilişkiler alanında eksikleri bulunduğunu ifade etti. Erdoğan, AK Parti'li kurmayın bu sözlerine sinirlenerek, Kent Lokantaları için "Hani neredeymiş bu lokantalar? Gidelim birlikte bakalım ne hizmeti veriyorlarmış" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
Erdoğan'ın, "Sen üç dönem vekillik yapmış birisin. Bunu nasıl söylersin? Karşı tarafın her söylediğine nasıl inanırsınız?" sözleriyle tepki gösterdiği iddia edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 28 Mart'ta açtığı Kent Lokantasının önü, yerel seçim döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutköy mitingi öncesinde dev bir afişle kapatılmıştı.
Son Dakika › Politika › MKYK toplantısında Erdoğan'ı kızdıran İmamoğlu sözleri: Bunu nasıl söylersin? - Son Dakika
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