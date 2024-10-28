MOSSAD Başkanı Barnea, Ateşkes İçin Katar'da Görüştü

Politika

İsrail Başbakanlık Ofisi, MOSSAD Başkanı David Barnea'nin Katar'daki Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin görüşmelerin ardından İsrail'e döndüğünü, ateşkes görüşmelerinin önümüzdeki günlerde devam edeceğini açıkladı.

MOSSAD Başkanı David Barnea, Katar'ın başkenti Doha'da CIA Başkanı William Burns ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile esir takasını da içeren Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı görüşmenin ardından İsrail'e döndü. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Doha'daki görüşmede "önceki önerileri birleştiren, aynı zamanda bölgedeki ana konuları ve son gelişmeleri dikkate alan yeni bir birleşik önerinin" ele alındığı aktarılarak, "Önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya yönelik çabaları ilerletmek için görüşmeler devam edecek" denildi. - TEL AVİV