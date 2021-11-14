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Muammer Kaddafi'nin oğlundan Libya'daki başkanlık seçiminde adaylık başvurusu - Son Dakika

Muammer Kaddafi'nin oğlundan Libya'daki başkanlık seçiminde adaylık başvurusu

14.11.2021 14:37
Muammer Kaddafi'nin oğlundan Libya'daki başkanlık seçiminde adaylık başvurusu

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfulislam Kaddafi, 24 Aralık'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimi için adaylık başvurusu yaptı.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfulislam Kaddafi, 24 Aralık'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimi için adaylık başvurusu yaptı.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması beklenen seçimlere geri sayım devam ederken, aday isimler de netleşmeye başladı. Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfulislam Kaddafi, başkanlık seçimleri için başvuru yaptı. Libya Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Seyfulislam Kaddafi'nin Sebha kentindeki seçim merkezine gelerek başvuru yaptığı kaydedildi.

Libya'da seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği konuşulurken Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, seçimlerin zamanında yapılacağı ifade edildi.

Muammer Kaddafi, 2011 yılında çıkan isyanda linç edilerek öldürülmüştü. - TRABLUS

Muammer Kaddafi'nin oğlundan Libya'daki başkanlık seçiminde adaylık başvurusu
Muammer Kaddafi'nin oğlundan Libya'daki başkanlık seçiminde adaylık başvurusu

Muammer Kaddafi, Kaddafi, Aralık, Libya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Muammer Kaddafi'nin oğlundan Libya'daki başkanlık seçiminde adaylık başvurusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muammer Kaddafi'nin oğlundan Libya'daki başkanlık seçiminde adaylık başvurusu - Son Dakika
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