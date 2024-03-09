Aydın Ayaydın: Muğla\'da Sorunları Çözerse Sadece Ben Çözerim

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, "Muğla'da 'Sorunları çözerse sadece Aydın Ayaydın çözer' diyenler çoğunlukta. Ben de onlara diyorum ki gelin bu seçime ideolojik bakmayın. Hizmet için kim ne proje yapıyorsa ona bakın, oyunuzu ona göre verin." dedi.
Ayaydın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Şehitleri Salonunda düzenlenen toplantı ile 13 ilçeye yönelik 72 projesini tanıttı.
Ayaydın, Muğla'da sahaya indiği 2 aylık süreçte bütün ilçeleri gezerek sorunları tespit ettiğini ifade etti.
Muğla'nın ilçelerine yönelik 72 proje ile belediye başkanlığı yarışına girdiğini belirten Ayaydın, rakiplerinin ise sadece "Ayaydın ithal başkan. Gelirlerse her şeyi yasaklarlar. Atatürk ilkeleri ve cumhuriyet" söylemleri oy istediğinin altını çizdi.
Kendisinin CHP'nin başkan adayından daha fazla Muğlalı olduğunu söyleyen Ayaydın, rakibinin sadece Muğla'da doğduğunu, sonra görevi gereği hep başka şehirlerde yaşadığını dile getirdi.
Muğla ve ilçelerinin ilk önceliğinin alt yapı olduğuna işaret eden Ayaydın, "Yağmurun ardından Bodrum, Marmaris ve Fethiye yağmura teslim olmayacak. Pis suların denize akmasını önleyecek çalışmalar yapacağız. Körfezlerin temizliği yapılacak. Seçimleri beklemeden Cumhurbaşkanımızdan ricacı oldum ve 2 gemi körfez temizliği için kente gelerek çalışmalara başladı." dedi.
UEFA kriterlerinde 3 stat
Gençlere büyük önem verdiğine değinen Ayaydın, Menteşe, Bodrum ve Fethiye'ye UEFA kritirlerinde 3 modern stat yapacağını dile getirdi.
Ayaydın, Marmaris, Bodrum ve Menteşe'ye spor salonları, Fethiye'ye de kapalı yüzme havuzu yapılacağının bilgisini verdi. Ayaydın, halı sahası olmayan mahallede de kalmayacağını kaydetti.
Ayaydın, bütüncül imar planlarının tüm ilçeler için çıkarılacağını, trafik ve ulaşım sorununu çözmek için projelerinin bulunduğunu vurguladı.
Kötekli Kavşağı'nın yonca kavşağa dönüştürüleceğini belirten Ayaydın, Bodrum'un trafik sorununu çözecek çevre yolunun bir an önce bitirilmesi için de takipte olacağını söyledi.
Menteşe ilçesinde hastane, üniversite ve şehir merkezini kapsayacak hafif raylı sistemin devreye alınacağını, ardından hattın Milas'a kadar uzatılacağını aktaran Ayaydın, "deniz yolu ulaşımından da daha çok yararlanacak alternatifleri planlıyoruz. Başta Bodrum olmak üzere susuzluk çeken tüm ilçelerde alternatif çözüm önerileri hazırladık. Muğla'da 2075'e kadar ne içme ne de sulama suyu konusunda sıkıntı yaşanmayacak." diye konuştu.
Ayaydın, 5 yılın sonunda Muğla'da doğalgazın gelmediği tek bir nokta kalmaması için de çaba göstereceğini, göreve geldiği ilk aydan itibaren su faturalarının da eskisi gibi yüksek gelmeyeceğini dile getirdi.
Muğla'nın tarım ürünlerini, zeytinyağını, balını marka yapmak için pazarlamacı gibi çalışacağını ifade eden Ayaydın, soğuk hava depoları kurarak tarlada kalan tüm ürünü satın alacaklarını, ürünlerin hak ettiği değeri bulması için her türlü önlemi alacaklarını vurguladı.
Ayaydın, her emekliye hanesine en az 15 bin lira girmesini sağlayacak destek vereceklerini, yeni evlenecek çiftlere de 12 ay boyunca 5 bin lira kira yardımı yapacaklarının altını çizdi.
"Cumhuriyet değerlerine onlardan daha fazla saygılıyım"
Rakiplerinden daha fazla Atatürkçü olduğunu anlatan Ayaydın, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet değerlerine onlardan daha fazla saygılıyım. Çünkü tembellik yapmıyor, proje üretiyorum. Onlara Atatürk'ün 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' sözünü hatırlatmak isterim. Oturdukları yerden kalkmayan, Muğla'ya tek çivi çakmayıp taş üstüne taş koymayanların kuru kuruya 'ben Atatürkçüyüm' demelerine hemşerilerimin karnı artık tok. Muğlalı hizmet istiyor. Aynı hatayı tekrarladıkları halde 5 yıl sonra Muğla'nın denizinin de ormanının da biteceğini, buraların yaşanmaz hale geleceğini biliyorlar. Bu seçimin köprüden önceki son çıkış olduğunun herkes farkında. Muğla'da 'Sorunları çözerse sadece Aydın Ayaydın çözer' diyenler çoğunlukta. Ben de onlara diyorum ki gelin bu seçime ideolojik bakmayın. Hizmet için kim ne proje yapıyorsa ona bakın, oyunuzu ona göre verin. Gerekirse bana 5 yıllığına ödünç oy verin. Ben de sizi hizmetle tanıştırayım."
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